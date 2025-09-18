Оскарження штрафу ТЦК - основні підстави для скарги

Оформлення постанови у ТЦК. Фото: Миколаївський ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право на оскарження штрафу від територіального центру комплектування. Особливістю цього процесу є те, що оскаржити можна тільки саму постанову про накладення штрафу.

Що саме може оскаржити в ТЦК військовозобов’язаний

Військовозобов’язаний громадянин, якого в ТЦК оштрафували, має право оскаржити цю санкцію територіального центру комплектування.

Юристи пояснили особливість цього процесу.

"Оскарженню підлягає лише постанова про накладення грошового штрафу. Оскаржити протокол про вчинення правопорушення або подання в розшук не можливо", — йдеться у матеріалі.

Три причини оскаржити штраф

Існує три основні підстави для оскарження штрафу від ТЦК.

Перша — це відсутність складу адміністративного правопорушення. Якщол військовозобовʼязаний не вчиняв ніяких порушень або відсутні на це докази, він має право оскаржити штраф від ТЦК.

Друга підстава — це пропущення строку притягнення до відповідальності.

"Адміністративне стягнення має бути накладене протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення", — зазначається у коментарі юристів.

Третя основна причина для оскарження штрафу — це наявність процесуальних порушень.

Такими порушеннями є відсутність складеного протоколу, порушення прав особи на участь у розгляді справи, неправильно складені документи тощо.

