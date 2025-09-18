Видео
Три основания для обжалования штрафа ТЦК

Дата публикации 18 сентября 2025 06:30
Обжалование штрафа ТЦК - основные основания для жалобы
Оформление постановления в ТЦК. Фото: Николаевский ТЦК

Военнообязанный гражданин имеет право на обжалование штрафа от территориального центра комплектования. Особенностью этого процесса является то, что обжаловать можно только само постановление о наложении штрафа.

Об этом говорится в материале на сайте inseinin.com.ua.

Что именно может обжаловать в ТЦК военнообязанный

Военнообязанный гражданин, которого в ТЦК оштрафовали, имеет право обжаловать эту санкцию территориального центра комплектования.

Юристы объяснили особенность этого процесса.

"Обжалованию подлежит только постановление о наложении денежного штрафа. Обжаловать протокол о совершении правонарушения или представление в розыск невозможно", — говорится в материале.

Три причины обжаловать штраф

Существует три основных основания для обжалования штрафа от ТЦК.

Первое — это отсутствие состава административного правонарушения. Если военнообязанный не совершал никаких нарушений или отсутствуют на это доказательства, он имеет право обжаловать штраф от ТЦК.

Второе основание — это пропуск срока привлечения к ответственности.

"Административное взыскание должно быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения", — отмечается в комментарии юристов.

Третья основная причина для обжалования штрафа — это наличие процессуальных нарушений.

Такими нарушениями являются отсутствие составленного протокола, нарушение прав лица на участие в рассмотрении дела, неправильно составленные документы и тому подобное.

Напомним, мы ранее писали о том, как обжаловать штраф от ТЦК из-за рубежа.

Добавим, мы сообщали о том, как избежать удвоения штрафа от ТЦК.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
