Обжалование штрафа ТЦК - основные основания для жалобы

Три основания для обжалования штрафа ТЦК
Военнообязанный гражданин имеет право на обжалование штрафа от территориального центра комплектования. Особенностью этого процесса является то, что обжаловать можно только само постановление о наложении штрафа.
Что именно может обжаловать в ТЦК военнообязанный
Военнообязанный гражданин, которого в ТЦК оштрафовали, имеет право обжаловать эту санкцию территориального центра комплектования.
Юристы объяснили особенность этого процесса.
"Обжалованию подлежит только постановление о наложении денежного штрафа. Обжаловать протокол о совершении правонарушения или представление в розыск невозможно", — говорится в материале.
Три причины обжаловать штраф
Существует три основных основания для обжалования штрафа от ТЦК.
Первое — это отсутствие состава административного правонарушения. Если военнообязанный не совершал никаких нарушений или отсутствуют на это доказательства, он имеет право обжаловать штраф от ТЦК.
Второе основание — это пропуск срока привлечения к ответственности.
"Административное взыскание должно быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения", — отмечается в комментарии юристов.
Третья основная причина для обжалования штрафа — это наличие процессуальных нарушений.
Такими нарушениями являются отсутствие составленного протокола, нарушение прав лица на участие в рассмотрении дела, неправильно составленные документы и тому подобное.
