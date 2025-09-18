Видео
Главная ТЦК Суд Хмельниччины наказал мужчину за распространение данных о ТЦК

Суд Хмельниччины наказал мужчину за распространение данных о ТЦК

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 10:02
Жителя Красилова осудили за распространение данных о ТЦК
ТЦК проверяют документы. Фото иллюстративное: vinnitsa.infо

32-летнего жителя города Красилов признали виновным в распространении информации о деятельности военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Мужчина создал онлайн-сообщество, где размещал данные о местонахождении и передвижении военных, призывая других участников участвовать.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

Читайте также:

Приговор жителю Красилова

Следствие установило, что в январе этого года мужчина организовал онлайн-группу, где публиковал данные о передвижении и расположении военнослужащих ТЦК и СП. Он также призвал других пользователей участвовать в распространении информации. Эти действия квалифицированы как препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

"Суд признал 32-летнего жителя Красилова виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на один год и шесть месяцев", — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве также сообщили, что с начала 2025 года принято уже восемь аналогичных приговоров. Все они касались жителей Хмельницкой области, которые распространяли данные о работе военных. Прокуратура отметила, что подобные действия создают реальную угрозу безопасности страны.

Напомним, что военнообязанный гражданин может обжаловать штраф, наложенный территориальным центром комплектования.

Ранее мы также информировали, что после завершения срока давности за нарушение правил воинского учета ТЦК обязан снять лицо с розыска.

суд ВСУ Хмельницкая область прокуратура ТЦК и СП
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
