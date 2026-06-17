Суд емігранта проти ТЦК: потрібні нотаріально завірені копії документів

Українські емігранти в консульстві. Фото: facebook.com/UKRinWroclaw

Українські емігранти, які і ті громадяни, які залишаються в Україні, мають право на судовий позов проти територіального центру комплектування. Але для громадян, які перебувають в іншій країні, є додаткові проблеми. Вони пов’язані, зокрема, із документами, отриманими уже в еміграції.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Скарга проти ТЦК

Громадяни України мають право на оскарження тих чи інших дій (бездіяльності) територіальних центрів комплектування. Оскарження може відбуватися у різних форматах, як позасудовому, так і у судовому.

Громадянин має право подати скаргу до територіальних центрів комплектування вищого рівня, тобто обласного ТЦК. Також можна подати скаргу на дії районного центру комплектування до Міністерства оборони чи Генерального штабу ЗСУ.

Якщо ці скарги не принесуть результату, громадянин має право подати позов до суду. Справами громадян проти ТЦК займаються адміністративні окружні суди за територіальністю.

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Ситуація з документами, отриманими за кордоном

Право на судовий позов проти ТЦК мають і ті громадяни, які перебувають за межами України. Та для них цей процес ускладнюється саме еміграцією.

До юристів звернулися громадяни, які планують подати позов до суду проти територіального центру комплектування. Вони поцікавилися нюансами роботи з документами.

По-перше, наголосили юристи, коментуючи цю ситуацію, усі документи, оформлені за кордоном, потрібно завірити нотаріально, проставити апостиль і перекласти в Україні. Крім того, наголосила юристка Галина Токмач, потрібно зробити і завірити копії цих документів: "Для суду можна подати як нотаріально засвідчену копію, зроблену з оригіналу, так і нотаріально засвідчену копію, зроблену з нотаріально засвідченої копії".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юрист назвав строки судового процесу військовозобов’язаного громадянина проти ТЦК.

Військовозобов’язані громадяни мають право подати судовий позов проти ТЦК. Такими позовами займаються окружні адміністративні суди. Тривалість судового позову може сягати 2-3 місяців.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що суд оштрафував працівника ТЦК за мобілізацію чоловіка з інвалідністю.

На Івано-Франківщині судили підполковника ТЦК, який не перевіривши документи мобілізував чоловіка з інвалідністю. За це суд призначив підполковнику ТЦК відповідне покарання.