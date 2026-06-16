Розшук за повістку, яку не прислали: потрібна заява в ТЦК

Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Територіальний центр комплектування оголошує у розшук порушників військового обліку. Втім, якщо розшук ТЦК був незаконний, громадянин може оскаржити його. Це можна зробити заявою в ТЦК чи позовом до суду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук ТЦК

Територіальний центр має право оголошувати тих чи інших громадян, які перебувають на військовому обліку, в розшук. Зазвичай у розшук оголошують військовозобов’язаних осіб, але теоретично можуть подати у розшук і призовників.

Розшук оголошується тоді, коли було зафіксоване порушення правил військового обліку чи мобілізації. При цьому спочатку на порушника накладається адміністративне стягнення, тобто штраф.

І тільки коли штраф вчасно, у визначений законом строк не був сплачений, ТЦК має право оголосити такого громадянина у розшук. Тоді особова справа порушника передається у виконавчу службу, яка може застосувати й інші санкції, на кшталт блокування рахунків.

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Заява в ТЦК, позов до суду

До юристів звернувся громадянин, який розповів про те, що був оголошений у розшук. Причиною нібито стало ігнорування повістки, яку чоловік, за його словами, не отримував.

Громадянин поцікавився, як йому вчинити у такій ситуації. Юристи пояснили, що вихід є, але залежатиме від реакції територіального центру комплектування.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Треба надіслати до ТЦК, який оголосив у розшук, заяву про закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутністю складу правопорушення (якщо вам не приходила повістка). У разі відмови можна оскаржити бездіяльність ТЦК позовом до окружного адміністративного суду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юрист назвав найкращий спосіб перевірки своєї персони на предмет розшуку з боку ТЦК.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як зняти з себе розшук ТЦК через "Резерв+".

Громадяни України, які порушили військовий облік, можуть отримати розшук від ТЦК. Зняти його можна онлайн через застосунок "Резерв+".