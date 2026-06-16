Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Розшук за повістку, яку не прислали: потрібна заява в ТЦК

Розшук за повістку, яку не прислали: потрібна заява в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 06:30
Розшук за повістку, яку не прислали: потрібна заява в ТЦК
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Територіальний центр комплектування оголошує у розшук порушників військового обліку. Втім, якщо розшук ТЦК був незаконний, громадянин може оскаржити його. Це можна зробити заявою в ТЦК чи позовом до суду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук ТЦК

Територіальний центр має право оголошувати тих чи інших громадян, які перебувають на військовому обліку, в розшук. Зазвичай у розшук оголошують військовозобов’язаних осіб, але теоретично можуть подати у розшук і призовників.

Розшук оголошується тоді, коли було зафіксоване порушення правил військового обліку чи мобілізації. При цьому спочатку на порушника накладається адміністративне стягнення, тобто штраф.

І тільки коли штраф вчасно, у визначений законом строк не був сплачений, ТЦК має право оголосити такого громадянина у розшук. Тоді особова справа порушника передається у виконавчу службу, яка може застосувати й інші санкції, на кшталт блокування рахунків.

Читайте також:

Заява в ТЦК, позов до суду

До юристів звернувся громадянин, який розповів про те, що був оголошений у розшук. Причиною нібито стало ігнорування повістки, яку чоловік, за його словами, не отримував.

Громадянин поцікавився, як йому вчинити у такій ситуації. Юристи пояснили, що вихід є, але залежатиме від реакції територіального центру комплектування.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Треба надіслати до ТЦК, який оголосив у розшук, заяву про закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутністю складу правопорушення (якщо вам не приходила повістка). У разі відмови можна оскаржити бездіяльність ТЦК позовом до окружного адміністративного суду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юрист назвав найкращий спосіб перевірки своєї персони на предмет розшуку з боку ТЦК.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як зняти з себе розшук ТЦК через "Резерв+".

Громадяни України, які порушили військовий облік, можуть отримати розшук від ТЦК. Зняти його можна онлайн через застосунок "Резерв+".

ТЦК та СП розшук заява
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації