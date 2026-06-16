Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Разыск по повестке, которую не прислали: необходимо подать заявление в ТЦК

Разыск по повестке, которую не прислали: необходимо подать заявление в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 06:30
Разыск по повестке, которую не прислали: необходимо подать заявление в ТЦК
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Территориальный центр комплектования объявляет в розыск лиц, нарушивших правила воинского учета. Однако, если розыск ТЦК был незаконным, гражданин может обжаловать его. Это можно сделать путем подачи заявления в ТЦК или подачи иска в суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск ТЦК

Территориальный центр имеет право объявлять тех или иных граждан, состоящих на воинском учете, в розыск. Обычно в розыск объявляют военнообязанных лиц, но теоретически могут объявить в розыск и призывников.

Розыск объявляется тогда, когда было зафиксировано нарушение правил воинского учета или мобилизации. При этом сначала на нарушителя налагается административное взыскание, то есть штраф.

И только если штраф своевременно, в установленный законом срок, не был уплачен, ТЦК имеет право объявить такого гражданина в розыск. Тогда личное дело нарушителя передается в исполнительную службу, которая может применить и другие санкции, например, блокировку счетов.

Читайте также:

Заявление в ТЦК, иск в суд

К юристам обратился гражданин, который рассказал о том, что был объявлен в розыск. Причиной якобы стало игнорирование повестки, которую мужчина, по его словам, не получал.

Гражданин поинтересовался, как ему поступить в такой ситуации. Юристы объяснили, что выход есть, но он будет зависеть от реакции территориального центра комплектования.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Нужно направить в ТЦК, объявивший вас в розыск, заявление о закрытии дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения (если вам не приходила повестка). В случае отказа можно обжаловать бездействие ТЦК иском в окружной административный суд".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что юрист назвал лучший способ проверки себя на предмет розыска со стороны ТЦК.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Для того, чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала узнать, есть ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, как снять с себя розыск ТЦК через "Резерв+".

Граждане Украины, нарушившие воинский учет, могут попасть в розыск ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+".

ТЦК и СП розыск заявление
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации