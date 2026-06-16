Разыск по повестке, которую не прислали: необходимо подать заявление в ТЦК

Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Территориальный центр комплектования объявляет в розыск лиц, нарушивших правила воинского учета. Однако, если розыск ТЦК был незаконным, гражданин может обжаловать его. Это можно сделать путем подачи заявления в ТЦК или подачи иска в суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск ТЦК

Территориальный центр имеет право объявлять тех или иных граждан, состоящих на воинском учете, в розыск. Обычно в розыск объявляют военнообязанных лиц, но теоретически могут объявить в розыск и призывников.

Розыск объявляется тогда, когда было зафиксировано нарушение правил воинского учета или мобилизации. При этом сначала на нарушителя налагается административное взыскание, то есть штраф.

И только если штраф своевременно, в установленный законом срок, не был уплачен, ТЦК имеет право объявить такого гражданина в розыск. Тогда личное дело нарушителя передается в исполнительную службу, которая может применить и другие санкции, например, блокировку счетов.

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К юристам обратился гражданин, который рассказал о том, что был объявлен в розыск. Причиной якобы стало игнорирование повестки, которую мужчина, по его словам, не получал.

Гражданин поинтересовался, как ему поступить в такой ситуации. Юристы объяснили, что выход есть, но он будет зависеть от реакции территориального центра комплектования.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Нужно направить в ТЦК, объявивший вас в розыск, заявление о закрытии дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения (если вам не приходила повестка). В случае отказа можно обжаловать бездействие ТЦК иском в окружной административный суд".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что юрист назвал лучший способ проверки себя на предмет розыска со стороны ТЦК.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Для того, чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала узнать, есть ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, как снять с себя розыск ТЦК через "Резерв+".

Граждане Украины, нарушившие воинский учет, могут попасть в розыск ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+".