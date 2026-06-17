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Главная ТЦК Суд эмигранта против ТЦК: требуются нотариально заверенные копии документов

Суд эмигранта против ТЦК: требуются нотариально заверенные копии документов

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 00:30
Судебный иск эмигранта против ТЦК: требуются нотариально заверенные копии документов
Украинские эмигранты в консульстве. Фото: facebook.com/UKRinWroclaw

Украинские эмигранты, как и граждане, остающиеся в Украине, имеют право подать судебный иск против территориального центра комплектования. Однако для граждан, находящихся в другой стране, возникают дополнительные сложности. Они связаны, в частности, с документами, полученными уже в эмиграции.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Жалоба против ТЦК

Граждане Украины имеют право обжаловать те или иные действия (бездействие) территориальных центров комплектования. Обжалование может происходить в различных форматах, как во внесудебном, так и в судебном.

Гражданин имеет право подать жалобу в территориальные центры комплектования более высокого уровня, то есть в областной ТЦК. Также можно подать жалобу на действия районного центра комплектования в Министерство обороны или Генеральный штаб ВСУ.

Если эти жалобы не принесут результата, гражданин имеет право подать иск в суд. Делами граждан против ТЦК занимаются административные окружные суды по территориальному признаку.

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Ситуация с документами, полученными за рубежом

Право на судебный иск против ТЦК имеют и те граждане, которые находятся за пределами Украины. Но для них этот процесс осложняется именно эмиграцией.

К юристам обратились граждане, которые планируют подать иск в суд против территориального центра комплектования. Они поинтересовались нюансами работы с документами.

Во-первых, подчеркнули юристы, комментируя эту ситуацию, все документы, оформленные за рубежом, необходимо заверить у нотариуса, проставить апостиль и перевести в Украине. Кроме того, подчеркнула юрист Галина Токмач, необходимо сделать и заверить копии этих документов: "В суд можно подать как нотариально заверенную копию, сделанную с оригинала, так и нотариально заверенную копию, сделанную с нотариально заверенной копии".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что юрист назвал сроки судебного процесса военнообязанного гражданина против ТЦК.

Военнообязанные граждане имеют право подать судебный иск против ТЦК. Такими исками занимаются окружные административные суды. Продолжительность судебного разбирательства может достигать 2-3 месяцев.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что суд оштрафовал сотрудника ТЦК за мобилизацию мужчины с инвалидностью.

В Ивано-Франковской области судили подполковника ТЦК, который, не проверив документы, мобилизовал мужчину с инвалидностью. За это суд назначил подполковнику ТЦК соответствующее наказание.

суд ТЦК и СП эмиграция
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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