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Головна ТЦК Студента можуть затримати після в’їзду в Україну: коли ТЦК має право

Студента можуть затримати після в’їзду в Україну: коли ТЦК має право

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 06:30
студента можуть затримати на кордоні: коли ТЦК має таке право
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

Студенти, які навчаються за кордоном, можуть в’їжджати до України. Якщо вони перебувають в статусі призовника, то можуть і виїжджати з країни під час дії воєнного стану. Але у певних ситуаціях таких громадян можуть затримати групи оповіщення ТЦК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

В’їзд до України громадян на військовому обліку

Після початку повномасштабної російсько-української війни частина громадян України виїхала за кордон. Серед українських емігрантів є і ті громадяни, які перебувають на військовому обліку.

Також за кордоном перебувають українські студенти, які також перебувають на військовому обліку в Україні. До юристів звернулася мати такого студента.

Жінка поцікавилася, чи може її син в’їхати до України, а потім виїхати. Також громадянка запитала у юристів, чи може студент під час в’їзду в Україну мати проблеми із ТЦК.

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Проблеми з ТЦК можуть бути

Юристи, коментуючи цю ситуацію, сказали, що особливих проблем у такого громадянина не буде. Так, адвокат В’ячеслав Кирда зазначив: "Так, Ви маєте право виїзду. При цьому, якщо Ви маєте статус призовник, жодних проблем не буде. Якщо Ви маєте статус військовозобов'язаного, це вже гірше, але все рівно Ви маєте право на виїзд".

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив: "Якщо по е-ВОД студент є призовником, то він може в'їхати та виїхати з України без проблем. З собою потрібно мати закордонний паспорт та військово-обліковий документ (можна е-ВОД з "Резерв+")".

Дерій додав: "Головне, час від часу провіряйте, щоб у "Резерв+" не було порушення правил військового обліку. Адже якщо Ви натрапите на ТЦК та при перевірці військово-облікових документів виявиться, що Ви порушуєте правила військового обліку та перебуваєте у розшуку, працівники поліції, які входять в групу оповіщення можуть Вас затримати та доставити до найближчого ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що робити емігранту, якого оголосили в розшук ТЦК за непройдену ВЛК.

Якщо військовозобов’язаний громадянин, якого територіальний центр комплектування оголосив у розшук, перебуває за кордоном, нічим серйозним це йому не загрожує. Це стосується як нинішніх часів, так і повоєнних.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що юрист заявив, що можуть затримати навіть того, хто оголошений у розшук помилково.

Розшук територіального центру комплектування стосується громадян, старших 25 років. Осіб до 25 років оголошувати не мають права. Але, разом з тим, таких осіб, які неправомірно перебувають у розшуку ТЦК, може затримати група оповіщення.

воєнний стан ТЦК та СП призовник
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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