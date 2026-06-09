студента могут задержать на границе: когда ТЦК имеет такое право

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Суспільне Луцьк"

Студенты, которые учатся за рубежом, могут въезжать в Украину. Если они находятся в статусе призывника, то могут и выезжать из страны во время действия военного положения. Но в определенных ситуациях таких граждан могут задержать группы оповещения ТЦК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Въезд в Украину граждан на воинском учете

После начала полномасштабной российско-украинской войны часть граждан Украины выехала за границу. Среди украинских эмигрантов есть и те граждане, которые находятся на воинском учете.

Также за рубежом находятся украинские студенты, которые также находятся на воинском учете в Украине. К юристам обратилась мать такого студента.

Женщина поинтересовалась, может ли ее сын въехать в Украину, а затем выехать. Также гражданка спросила у юристов, может ли студент при въезде в Украину иметь проблемы с ТЦК.

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Проблемы с ТЦК могут быть

Юристы, комментируя эту ситуацию, сказали, что особых проблем у такого гражданина не будет. Так, адвокат Вячеслав Кирда отметил: "Да, Вы имеете право выезда. При этом, если Вы имеете статус призывник, никаких проблем не будет. Если Вы имеете статус военнообязанного, это уже хуже, но все равно Вы имеете право на выезд".

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил: "Если по е-ВУД студент является призывником, то он может въехать и выехать из Украины без проблем. С собой нужно иметь загранпаспорт и военно-учетный документ (можно е-ВУД с "Резерв+")".

Дерий добавил: "Главное, время от времени проверяйте, чтобы в "Резерв+" не было нарушения правил воинского учета. Ведь если Вы наткнетесь на ТЦК и при проверке военно-учетных документов окажется, что Вы нарушаете правила воинского учета и находитесь в розыске, сотрудники полиции, которые входят в группу оповещения могут Вас задержать и доставить в ближайший ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что делать эмигранту, которого объявили в розыск ТЦК за непройденную ВВК.

Если военнообязанный гражданин, которого территориальный центр комплектования объявил в розыск, находится за границей, ничем серьезным это ему не грозит. Это касается как нынешних времен, так и послевоенных.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что юрист заявил, что могут задержать даже того, кто объявлен в розыск по ошибке.

Розыск территориального центра комплектования касается граждан старше 25 лет. Лиц до 25 лет объявлять не имеют права. Но, вместе с тем, таких лиц, которые неправомерно находятся в розыске ТЦК, может задержать группа оповещения.