Юрист заявив, що затримають навіть того, хто оголошений у розшук помилково

Адміністративне затримання громадянина України. Фото: "Поради юриста"

Розшук територіального центру комплектування стосується громадян, старших 25 років. Осіб до 25 років оголошувати не мають права. Але, разом з тим, таких осіб, які неправомірно перебувають у розшуку ТЦК, може затримати група оповіщення.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук до 25 років

Після змін до законодавства процесом загальної мобілізації зайнялися так звані групи оповіщення. До цих груп входять як представники ТЦК, так і співробітники Національної поліції України.

Групи оповіщення ТЦК перевіряють документи військовозобов’язаних. Це може відбуватися у будь-яких публічних місцях, зокрема, на вулицях, чи на спеціально облаштованих блокпостах.

До юристів звернувся громадянин, якому ще не виповнилося 25 років. Чоловік розповів, що у свій час мав статус "обмежено придатного", а зараз виявив факт свого перебування у розшуку ТЦК через непройдену ВЛК. Громадянин поцікавився, чи законним є такий крок ТЦК і чи може група оповіщення його затримати.

Розшук незаконний, але затримати можуть

Юристи пояснили, що ситуація із розшуком ТЦК, скоріш за все, є неправомірною. Так, юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо Вам не приходили повістки, то оголошення в розшук є незаконним! Самостійно проходити ВЛК повинні громадяни віком від 25 років".

Адвокат Юрій Айвазян розповів, як вирішити цю ситуацію. Для цього має бути достатньо подачі заяви в ТЦК: "Ви можете оскаржити таке рішення ТЦК. Почати потрібно із направлення до ТЦК заяви щодо виключення даних із Реєстру про порушення Вами правил військового обліку, оскільки така інформація була внесена безпідставно".

Але разом з тим, підкреслив Дерій, навіть незаконне оголошення у розшук може обернутися для такого громадянина проблемами. Юрист пояснив: "Якщо Ви натрапите на ТЦК (незалежно від місця перебування на військовому обліку) та при перевірці військово-облікових документів виявиться, що Ви перебуваєте у розшуку, то працівники поліції, які входять в групу оповіщення можуть Вас затримати та доставити до наближчого ТЦК. Це буде тривати, поки ТЦК не знімуть статус про порушення в "Резерв+".

В теорії представники групи оповіщення територіального центру комплектування мають право затримувати громадян на вулиці тільки за однієї умови. Але на практиці, наголосили юристи, відбувається дещо інакше.

Військовозобов’язані громадяни мусять пред’явити документи представникам групи оповіщення ТЦК. Ті ж, у свою чергу, можуть фотографувати ці документи, за винятком документів співробітників СБУ.