Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Юрист заявил, что задержат даже того, кто объявлен в розыск по ошибке

Юрист заявил, что задержат даже того, кто объявлен в розыск по ошибке

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 00:30
Административное задержание гражданина Украины. Фото: "Поради юриста"

Розыск территориального центра комплектования касается граждан старше 25 лет. Лиц до 25 лет объявлять не имеют права. Но, вместе с тем, таких лиц, которые неправомерно находятся в розыске ТЦК, может задержать группа оповещения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск до 25 лет

После изменений в законодательство процессом всеобщей мобилизации занялись так называемые группы оповещения. В эти группы входят как представители ТЦК, так и сотрудники Национальной полиции Украины.

Группы оповещения ТЦК проверяют документы военнообязанных. Это может происходить в любых публичных местах, в частности, на улицах, или на специально оборудованных блокпостах.

К юристам обратился гражданин, которому еще не исполнилось 25 лет. Мужчина рассказал, что в свое время имел статус "ограниченно годного", а сейчас обнаружил факт своего пребывания в розыске ТЦК из-за непройденной ВВК. Гражданин поинтересовался, законным ли является такой шаг ТЦК и может ли группа оповещения его задержать.

Розыск незаконный, но задержать могут

Юристы объяснили, что ситуация с розыском ТЦК, скорее всего, является неправомерной. Так, юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если Вам не приходили повестки, то объявление в розыск является незаконным! Самостоятельно проходить ВВК должны граждане в возрасте от 25 лет".

Адвокат Юрий Айвазян рассказал, как решить эту ситуацию. Для этого должно быть достаточно подачи заявления в ТЦК: "Вы можете обжаловать такое решение ТЦК. Начать нужно с направления в ТЦК заявления об исключении данных из Реестра о нарушении Вами правил воинского учета, поскольку такая информация была внесена безосновательно".

Но вместе с тем, подчеркнул Дерий, даже незаконное объявление в розыск может обернуться для такого гражданина проблемами. Юрист пояснил: "Если Вы наткнетесь на ТЦК (независимо от места пребывания на воинском учете) и при проверке военно-учетных документов окажется, что Вы находитесь в розыске, то работники полиции, которые входят в группу оповещения могут Вас задержать и доставить в ближайший ТЦК. Это будет продолжаться, пока ТЦК не снимут статус о нарушении в "Резерв+".

ТЦК и СП розыск задержание
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации