Юрист заявил, что задержат даже того, кто объявлен в розыск по ошибке

Розыск территориального центра комплектования касается граждан старше 25 лет. Лиц до 25 лет объявлять не имеют права. Но, вместе с тем, таких лиц, которые неправомерно находятся в розыске ТЦК, может задержать группа оповещения.

Розыск до 25 лет

После изменений в законодательство процессом всеобщей мобилизации занялись так называемые группы оповещения. В эти группы входят как представители ТЦК, так и сотрудники Национальной полиции Украины.

Группы оповещения ТЦК проверяют документы военнообязанных. Это может происходить в любых публичных местах, в частности, на улицах, или на специально оборудованных блокпостах.

К юристам обратился гражданин, которому еще не исполнилось 25 лет. Мужчина рассказал, что в свое время имел статус "ограниченно годного", а сейчас обнаружил факт своего пребывания в розыске ТЦК из-за непройденной ВВК. Гражданин поинтересовался, законным ли является такой шаг ТЦК и может ли группа оповещения его задержать.

Розыск незаконный, но задержать могут

Юристы объяснили, что ситуация с розыском ТЦК, скорее всего, является неправомерной. Так, юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Если Вам не приходили повестки, то объявление в розыск является незаконным! Самостоятельно проходить ВВК должны граждане в возрасте от 25 лет".

Адвокат Юрий Айвазян рассказал, как решить эту ситуацию. Для этого должно быть достаточно подачи заявления в ТЦК: "Вы можете обжаловать такое решение ТЦК. Начать нужно с направления в ТЦК заявления об исключении данных из Реестра о нарушении Вами правил воинского учета, поскольку такая информация была внесена безосновательно".

Но вместе с тем, подчеркнул Дерий, даже незаконное объявление в розыск может обернуться для такого гражданина проблемами. Юрист пояснил: "Если Вы наткнетесь на ТЦК (независимо от места пребывания на воинском учете) и при проверке военно-учетных документов окажется, что Вы находитесь в розыске, то работники полиции, которые входят в группу оповещения могут Вас задержать и доставить в ближайший ТЦК. Это будет продолжаться, пока ТЦК не снимут статус о нарушении в "Резерв+".

Напомним, мы ранее писали о том, какие права имеют группы оповещения ТЦК в 2026 году.

В теории представители группы оповещения территориального центра комплектования имеют право задерживать граждан на улице только при одном условии. Но на практике, отметили юристы, происходит несколько иначе.

Добавим, мы сообщали о том, может ли группа оповещения ТЦК фотографировать документы на проверке.

Военнообязанные граждане должны предъявить документы представителям группы оповещения ТЦК. Те же, в свою очередь, могут фотографировать эти документы, за исключением документов сотрудников СБУ.