Розшук ТЦК за кордоном - що загрожує військовозобов'язаному за кордоном

Черга в консульстві України. Фото: "Радіо Свобода"

Якщо військовозобов’язаний громадянин, якого територіальний центр комплектування оголосив у розшук, перебуває за кордоном, нічим серйозним це йому не загрожує. Це стосується як нинішніх часів, так і повоєнних.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

ТЦК розшукує емігранта

До юристів звернувся громадянин, який ще за кілька років до початку повномасштабної війни виїхав з України.

Чоловік виявив, що його оголосили у розшук ТЦК через не пройдену вчасно військово-лікарську комісію.

Громадянин поцікавився, чим це йому загрожує і що потрібно робити у такій ситуації.

"Ризику кримінальної відповідальності не існує, оскільки остання передбачена тільки за ухилення від мобілізації", — запевнив чоловіка адвокат Юрій Айвазян.

Що робити громадянину, який перебуває за кордоном

Щодо можливих проблем під час повернення до України після війни, то тут, припустив юрист, теж не має бути проблем.

"За непроходження ВЛК передбачена адміністративна відповідальність, до якої притягають шляхом складання протоколу та винесення постанови керівником ТЦК за Вашої пристуності", — нагадав Айвазян.

Адвокат пояснив, чи можна або варто такому громадянину щось робити, перебуваючи за кордоном.

"Щодо сенсу щось робити зараз, то вирішувати винятково Вам. Загалом, якщо ТЦК буде діяти правомірно та не накладе на Вас стягнення заочно, що передбачає у подальшому, в разі несплати штрафу, передачу постанови до виконавчої служби та блокування рахунків, то можете нічого не робити", — резюмував Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали, як довго військово-лікарські комісії оформлюють документи про непридатність.

Додамо, ми повідомляли, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.