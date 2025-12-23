Розыск ТЦК за рубежом - что грозит военнообязанному за рубежом

Очередь в консульстве Украины. Фото: "Радио Свобода"

Если военнообязанный гражданин, которого территориальный центр комплектования объявил в розыск, находится за границей, ничем серьезным это ему не грозит. Это касается как нынешних времен, так и послевоенных.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

ТЦК разыскивает эмигранта

К юристам обратился гражданин, который еще за несколько лет до начала полномасштабной войны выехал из Украины.

Мужчина узнал, что его объявили в розыск ТЦК из-за не пройденной вовремя военно-врачебной комиссии.

Гражданин поинтересовался, чем это ему грозит и что нужно делать в такой ситуации.

"Риска уголовной ответственности не существует, поскольку последняя предусмотрена только за уклонение от мобилизации", — заверил мужчину адвокат Юрий Айвазян.

Что делать гражданину, который находится за границей

Что касается возможных проблем при возвращении в Украину после войны, то здесь, предположил юрист, тоже не должно быть проблем.

"За непрохождение ВВК предусмотрена административная ответственность, к которой привлекают путем составления протокола и вынесения постановления руководителем ТЦК при Вашем присутствии", — напомнил Айвазян.

Адвокат объяснил, можно или стоит ли такому гражданину что-то делать, находясь за границей.

"Относительно смысла что-то делать сейчас, то решать исключительно Вам. В общем, если ТЦК будет действовать правомерно и не наложит на Вас взыскание заочно, что предусматривает в дальнейшем, в случае неуплаты штрафа, передачу постановления в исполнительную службу и блокировку счетов, то можете ничего не делать", — резюмировал Юрий Айвазян.

