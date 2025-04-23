Відстрочка для студентів — кого мобілізують

Українські студенти. Фото: ЗНУ

Академічна відпустка не вважається відрахуванням, тож студент має зберегти відстрочку від мобілізації. Але на практиці ситуація дещо відрізняється, тож такий студент може отримати мобілізаційне розпорядження.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який є студентом одного із українських вишів — і на підставі цього оформив відстрочку від мобілізації.

Громадянин поцікавився, чи збережеться за ним відстрочка, якщо він візьме академічну відпустку на рік.

"В принципі, здобувачі освіти, які знаходяться в академічній відпустці, не вважаються такими, що були відраховані та завершили навчання", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи мобілізують студента у відпустці

Разом з тим, додав Айвазян, на практиці ситуація дещо відрізняється.

"Роз'яснення МОН та позиція ТЦК та СП є такою, що здобувач освіти за цей період втрачає право на відстрочку", — зазначив юрист.

Тож студента, який взяв академічну відпустку, можуть мобілізувати, пояснивши це тим, що відстрочка його у цей момент не є чинною.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки триває відстрочка для студентів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи діє для студентів відстрочка на канікулах.