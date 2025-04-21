Відстрочка для студентів на канікулах — коли діє

Українські студенти. Фото: КНУ ім. Шевченка

Студенти українських освітніх закладів отримують відстрочку від мобілізації не на увесь навчальний рік відразу, а лише на шість місяців. Але під час канікул відстрочка за студентами зберігається.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Відстрочка для студентів

Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації.

На відміну від інших видів відстрочок, зокрема, для учителів, вона діє не увесь навчальний рік, а лише шість місяців.

Але при цьому відвідувати ТЦК необов’язково, якщо студент має застосунок "Резерв+".

"Наразі студенти можуть оформити відстрочку у зв’язку із навчанням у застосунку "Резерв+". Завдяки постійному обміну даними між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони, продовження відстрочки відбувається онлайн", — підкреслили у військовому відомстві.

Чи діє відстрочка на канікулах

Крім того, у Міністерстві оборони наголосили на тому, що під час канікул відстрочка також зберігається за студентами.

"Принципово важливо: канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку", — йдеться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, ми писали про те, чому студенту можуть скасувати відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть студенти оформити відстрочку через застосунок "Резерв+".