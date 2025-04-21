Відстрочка для студентів на канікулах — коли діє

Студенти на канікулах — чи мобілізують їх
Студенти українських освітніх закладів отримують відстрочку від мобілізації не на увесь навчальний рік відразу, а лише на шість місяців. Але під час канікул відстрочка за студентами зберігається.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Відстрочка для студентів
Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації.
На відміну від інших видів відстрочок, зокрема, для учителів, вона діє не увесь навчальний рік, а лише шість місяців.
Але при цьому відвідувати ТЦК необов’язково, якщо студент має застосунок "Резерв+".
"Наразі студенти можуть оформити відстрочку у зв’язку із навчанням у застосунку "Резерв+". Завдяки постійному обміну даними між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони, продовження відстрочки відбувається онлайн", — підкреслили у військовому відомстві.
Чи діє відстрочка на канікулах
Крім того, у Міністерстві оборони наголосили на тому, що під час канікул відстрочка також зберігається за студентами.
"Принципово важливо: канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку", — йдеться у повідомленні Міноборони.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, ми писали про те, чому студенту можуть скасувати відстрочку.
Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть студенти оформити відстрочку через застосунок "Резерв+".
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