Отсрочка для студентов на каникулах - когда действует

Украинские студенты. Фото: КНУ им. Шевченко

Студенты украинских образовательных учреждений получают отсрочку от мобилизации не на весь учебный год сразу, а только на шесть месяцев. Но во время каникул отсрочка за студентами сохраняется.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации.

В отличие от других видов отсрочек, в частности, для учителей, она действует не весь учебный год, а только шесть месяцев.

Но при этом посещать ТЦК необязательно, если студент имеет приложение "Резерв+".

"Сейчас студенты могут оформить отсрочку в связи с обучением в приложении "Резерв+". Благодаря постоянному обмену данными между ЕГЭБО и реестрами Минобороны, продолжение отсрочки происходит онлайн", — подчеркнули в военном ведомстве.

Действует ли отсрочка на каникулах

Кроме того, в Министерстве обороны отметили, что во время каникул отсрочка также сохраняется за студентами.

"Принципиально важно: каникулы и окончание учебного года не являются основанием для потери права на отсрочку", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, мы ранее писали о том, мы писали о том, почему студенту могут отменить отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли студенты оформить отсрочку через приложение "Резерв+".