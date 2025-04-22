Відстрочка для педагогів та студентів — скільки триває відстрочка

Українські студенти і викладачі. Фото: КНУ ім. Шевченка

Учителі, викладачі, студенти та учні мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Та термін дії відстрочки у викладачі відрізняється від часу, на який видається відстрочка студентам.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Відстрочка для студентів та учнів

Працівники освітньої сфери та ті громадяни, які навчаються у відповідних освітніх закладах, мають право на відстрочку від мобілізації.

Але для кожної із категорій термін дії відстрочки різний.

"Студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти отримують відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців", — підкреслили у Міністерстві оборони.

Традиційно це періоди з вересня по лютий та з березня по серпень.

Відстрочка для учителів та викладачів

Щодо учителів, викладачів та наукових працівників діють дещо інші норми.

"Науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх закладів матимуть відстрочку до завершення навчального року (якщо на постійній роботі — тривалістю 12 місяців в рік)", — йдеться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть в ТЦК мобілізувати учителя з простроченою відстрочкою.

Додамо, ми повідомляли про те, яких двох умов має дотриматися учитель, аби отримати відстрочку від мобілізації.