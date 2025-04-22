Отсрочка для педагогов и студентов — сколько длится отсрочка

Украинские студенты и преподаватели. Фото: КНУ им. Шевченко

Учителя, преподаватели, студенты и ученики имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. И срок действия отсрочки у преподавателя отличается от времени, на которое выдается отсрочка студентам.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Отсрочка для студентов и учащихся

Работники образовательной сферы и те граждане, которые учатся в соответствующих образовательных учреждениях, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Но для каждой из категорий срок действия отсрочки разный.

"Студенты профессионально-технических, профессиональных предвысших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получают отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев", — подчеркнули в Министерстве обороны.

Традиционно это периоды с сентября по февраль и с марта по август.

Отсрочка для учителей и преподавателей

В отношении учителей, преподавателей и научных работников действуют несколько иные нормы.

"Научно-педагогические работники, имеющие научную степень, а также педагогические работники различных образовательных учреждений будут иметь отсрочку до завершения учебного года (если на постоянной работе — продолжительностью 12 месяцев в год)", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли в ТЦК мобилизовать учителя с просроченной отсрочкой.

Добавим, мы сообщали о том, какие два условия должен соблюсти учитель, чтобы получить отсрочку от мобилизации.