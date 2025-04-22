Отсрочка для педагогов и студентов — сколько длится отсрочка

Отсрочка для педагогов — кому надо идти в ТЦК за полгода
Учителя, преподаватели, студенты и ученики имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. И срок действия отсрочки у преподавателя отличается от времени, на которое выдается отсрочка студентам.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Отсрочка для студентов и учащихся
Работники образовательной сферы и те граждане, которые учатся в соответствующих образовательных учреждениях, имеют право на отсрочку от мобилизации.
Но для каждой из категорий срок действия отсрочки разный.
"Студенты профессионально-технических, профессиональных предвысших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получают отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев", — подчеркнули в Министерстве обороны.
Традиционно это периоды с сентября по февраль и с марта по август.
Отсрочка для учителей и преподавателей
В отношении учителей, преподавателей и научных работников действуют несколько иные нормы.
"Научно-педагогические работники, имеющие научную степень, а также педагогические работники различных образовательных учреждений будут иметь отсрочку до завершения учебного года (если на постоянной работе — продолжительностью 12 месяцев в год)", — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли в ТЦК мобилизовать учителя с просроченной отсрочкой.
Добавим, мы сообщали о том, какие два условия должен соблюсти учитель, чтобы получить отсрочку от мобилизации.
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