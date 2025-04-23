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Студент в академотпуске — имеет ли право ТЦК мобилизовать

23 апреля 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов — кого мобилизуют
Украинские студенты. Фото: ЗНУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Академический отпуск не считается отчислением, поэтому студент должен сохранить отсрочку от мобилизации. Но на практике ситуация несколько отличается, поэтому такой студент может получить мобилизационное распоряжение.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который является студентом одного из украинских вузов — и на основании этого оформил отсрочку от мобилизации.

Гражданин поинтересовался, сохранится ли за ним отсрочка, если он возьмет академический отпуск на год.

"В принципе, соискатели образования, которые находятся в академическом отпуске, не считаются такими, которые были отчислены и завершили обучение", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Мобилизуют ли студента в отпуске

Вместе с тем, добавил Айвазян, на практике ситуация несколько отличается.

"Разъяснение МОН и позиция ТЦК и СП такова, что соискатель образования за этот период теряет право на отсрочку", — отметил юрист.

Поэтому студента, который взял академический отпуск, могут мобилизовать, объяснив это тем, что отсрочка его в этот момент не действует.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько длится отсрочка для студентов.

Добавим, мы сообщали о том, действует ли для студентов отсрочка на каникулах.

МОН студенты мобилизация отсрочка ТЦК и СП
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