Військовий облік - два варіанти стати на військовий облік

Призовники, які стали на військовий облік, із приписними посвідченнями. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com

Громадяни чоловічої статі у рік виповнення їм 17-річчя мають обов’язково стати на військовий облік. Для цього необов’язково відвідувати територіальний центр комплектування, усе можна зробити онлайн.

Про це йдеться у матеріалі "Судово-юридичної газети в Україні".

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Коли потрібно стати на військовий облік

Військовий облік в Україні стосується усіх осіб чоловічої статі відповідного віку.

Згідно із вимогами законодавства, такі громадяни мають стати на військовий облік у рік виповнення їм 17-річчя.

Це потрібно зробити в період з 1 січня до 31 липня відповідного року.

Два варіанти, як стати на військовий облік

Зараз існує два різні варіанти, як можна стати на військовий облік.

По-перше, це класичний спосіб — з’явитися до територіального центру комплектування і надати відповідні документи для отримання приписного посвідчення

Документи ці, зокрема:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання;

свідоцтво про народження;

ІПН (ідентифікаційний код);

документ про освіту;

довідка з місця навчання/роботи (за наявності);

чотири фотокартки розміром 35x45 мм.

Інший варіант — онлайн. Стати на облік можна через мобільний застосунок "Резерв+", за допомогою електронної ідентифікації особи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців ставатиме на військовий облік автоматично.