Військовий облік - два варіанти стати на військовий облік

Стати на облік — чи треба йти до ТЦК
Громадяни чоловічої статі у рік виповнення їм 17-річчя мають обов’язково стати на військовий облік. Для цього необов’язково відвідувати територіальний центр комплектування, усе можна зробити онлайн.
Про це йдеться у матеріалі "Судово-юридичної газети в Україні".
Коли потрібно стати на військовий облік
Військовий облік в Україні стосується усіх осіб чоловічої статі відповідного віку.
Згідно із вимогами законодавства, такі громадяни мають стати на військовий облік у рік виповнення їм 17-річчя.
Це потрібно зробити в період з 1 січня до 31 липня відповідного року.
Два варіанти, як стати на військовий облік
Зараз існує два різні варіанти, як можна стати на військовий облік.
По-перше, це класичний спосіб — з’явитися до територіального центру комплектування і надати відповідні документи для отримання приписного посвідчення
Документи ці, зокрема:
- паспорт громадянина України;
- витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання;
- свідоцтво про народження;
- ІПН (ідентифікаційний код);
- документ про освіту;
- довідка з місця навчання/роботи (за наявності);
- чотири фотокартки розміром 35x45 мм.
Інший варіант — онлайн. Стати на облік можна через мобільний застосунок "Резерв+", за допомогою електронної ідентифікації особи.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном.
Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців ставатиме на військовий облік автоматично.
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