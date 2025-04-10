Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Стати на облік — чи треба йти до ТЦК arrow

Стати на облік — чи треба йти до ТЦК

10 квітня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік - два варіанти стати на військовий облік
Призовники, які стали на військовий облік, із приписними посвідченнями. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадяни чоловічої статі у рік виповнення їм 17-річчя мають обов’язково стати на військовий облік. Для цього необов’язково відвідувати територіальний центр комплектування, усе можна зробити онлайн.

Про це йдеться у матеріалі "Судово-юридичної газети в Україні".

Реклама
Читайте також:

Коли потрібно стати на військовий облік

Військовий облік в Україні стосується усіх осіб чоловічої статі відповідного віку.

Згідно із вимогами законодавства, такі громадяни мають стати на військовий облік у рік виповнення їм 17-річчя.

Це потрібно зробити в період з 1 січня до 31 липня відповідного року.

Два варіанти, як стати на військовий облік

Зараз існує два різні варіанти, як можна стати на військовий облік.

По-перше, це класичний спосіб — з’явитися до територіального центру комплектування і надати відповідні документи для отримання приписного посвідчення

Документи ці, зокрема:

  • паспорт громадянина України;
  • витяг з реєстру територіальної громади про місце проживання;
  • свідоцтво про народження;
  • ІПН (ідентифікаційний код);
  • документ про освіту;
  • довідка з місця навчання/роботи (за наявності);
  • чотири фотокартки розміром 35x45 мм.

Інший варіант — онлайн. Стати на облік можна через мобільний застосунок "Резерв+", за допомогою електронної ідентифікації особи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна стати на військовий облік, перебуваючи за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців ставатиме на військовий облік автоматично.

онлайн-послуги військовий облік ТЦК та СП резерв призовник
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама