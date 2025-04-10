Воинский учет - два варианта стать на воинский учет

Стать на учет — надо ли идти в ТЦК
Граждане мужского пола в год исполнения им 17-летия должны обязательно стать на воинский учет. Для этого необязательно посещать территориальный центр комплектования, все можно сделать онлайн.
Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты в Украине".
Когда нужно стать на воинский учет
Военный учет в Украине касается всех лиц мужского пола соответствующего возраста.
Согласно требованиям законодательства, такие граждане должны стать на воинский учет в год исполнения им 17-летия.
Это нужно сделать в период с 1 января по 31 июля соответствующего года.
Два варианта, как стать на воинский учет
Сейчас существует два разных варианта, как можно стать на воинский учет.
Во-первых, это классический способ — явиться в территориальный центр комплектования и предоставить соответствующие документы для получения приписного удостоверения
Документы эти, в частности:
- паспорт гражданина Украины;
- выписка из реестра территориальной общины о месте жительства;
- свидетельство о рождении;
- ИНН (идентификационный код);
- документ об образовании;
- справка с места учебы/работы (при наличии);
- четыре фотографии размером 35x45 мм.
Другой вариант — онлайн. Встать на учет можно через мобильное приложение "Резерв+", с помощью электронной идентификации личности.
Напомним, мы ранее писали о том, как можно стать на воинский учет, находясь за границей.
Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев будет становиться на воинский учет автоматически.
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