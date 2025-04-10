Воинский учет - два варианта стать на воинский учет

Призывники, которые стали на воинский учет, с приписными удостоверениями. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com

Граждане мужского пола в год исполнения им 17-летия должны обязательно стать на воинский учет. Для этого необязательно посещать территориальный центр комплектования, все можно сделать онлайн.

Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты в Украине".

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Когда нужно стать на воинский учет

Военный учет в Украине касается всех лиц мужского пола соответствующего возраста.

Согласно требованиям законодательства, такие граждане должны стать на воинский учет в год исполнения им 17-летия.

Это нужно сделать в период с 1 января по 31 июля соответствующего года.

Два варианта, как стать на воинский учет

Сейчас существует два разных варианта, как можно стать на воинский учет.

Во-первых, это классический способ — явиться в территориальный центр комплектования и предоставить соответствующие документы для получения приписного удостоверения

Документы эти, в частности:

паспорт гражданина Украины;

выписка из реестра территориальной общины о месте жительства;

свидетельство о рождении;

ИНН (идентификационный код);

документ об образовании;

справка с места учебы/работы (при наличии);

четыре фотографии размером 35x45 мм.

Другой вариант — онлайн. Встать на учет можно через мобильное приложение "Резерв+", с помощью электронной идентификации личности.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно стать на воинский учет, находясь за границей.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев будет становиться на воинский учет автоматически.