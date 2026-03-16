Спроба самогубства в ТЦК може обернутися списанням з обліку

Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК. Фото: korosten.today

В українських територіальних центрах комплектування іноді трапляються нештатні інциденти, аж до спроби самогубства затриманих військовозобов’язаних громадян. Учасників подібних випадків зазвичай направляють на обстеження та лікування до психіатричної клініки. Юристи пояснили, чи буде внаслідок повторної ВЛК знято такого громадянина з військового обліку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Порізав вени у приміщенні ТЦК

Військовозобов’язані громадяни, яких затримують групи оповіщення, зазвичай доправляються до територіальних центрів комплектування. У цих закладах час від часу трапляються різні інциденти, від скандалів і агресивної поведінки самих затриманих до перевищення повноважень працівниками ТЦК.

До юристів звернулася громадянка, син якої був затриманий і доставлений в ТЦК. Вона розповіла, що сталося далі: "Від відчаю він порізав собі вени прямо в ТЦК, швидка відвезла до психіатричної лікарні". Жінка поцікавилася, що робити у такій ситуації і чи можуть її сина визнати непридатним до військової служби.

Адвокат В’ячеслав Кирда, коментуючи цю історію , назвав ситуацію дуже складною. Юрист наголосив: "Взагалі-то після такого його мали б списати повністю. Але все залежить від діагнозу, який йому виставлять у лікарні".

Рішення повторної ВЛК може бути різним

Крім того, додав Кирда, громадянин після лікування має пройти нову військово-лікарську комісію. Вона і визначить статус придатності військовозобов’язаного до військової служби.

На тому, що потрібно пройти повторну ВЛК, наголосив і інший адвокат Юрій Айвазян. Він зазначив: "Перш за все потрібно зосередити увагу на тому, що хлопець повинен пройти повторну ВЛК, оскільки сам по собі діагноз, як у обмеженого, нічого не надасть. Необхідно пройти повторну ВЛК, яка визначить ступінь придатності Вашого сина".

Втім, за словами Айвазяна, рішення про зняття з обліку скоріш за все ухвалене не буде. Адвокат пояснив: "На жаль, це не надасть можливості не йти служити, або ж звільнитися зі служби (якщо відсутні інші підстави), проте, це надасть можливість не приймати безпосередню участь у бойових діях".

Зняття з військового обліку не означає, що громадянина не можуть повернути на облік під час дії воєнного стану. Але обов’язку встановлювати застосунок "Резерв+" у громадянина немає, як і принципової потреби, бо отримати інформацію про свій поточний статус він може іншим шляхом.

Згідно із Наказом МОУ №342 не виключали з обліку, а знімали з останнього частину чоловіків. Йдеться про тих громадян, які були визнані непридатними у мирний час та обмежено придатними у воєнний час.