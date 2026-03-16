Попытка самоубийства в ТЦК может обернуться списанием с учета

В украинских территориальных центрах комплектования иногда случаются нештатные инциденты, вплоть до попытки самоубийства задержанных военнообязанных граждан. Участников подобных случаев обычно направляют на обследование и лечение в психиатрическую клинику. Юристы объяснили, будет ли в результате повторной ВВК снят такой гражданин с воинского учета.

Читайте также:

Порезал вены в помещении ТЦК

Военнообязанные граждане, которых задерживают группы оповещения, обычно доставляются в территориальные центры комплектования. В этих учреждениях время от времени случаются различные инциденты, от скандалов и агрессивного поведения самих задержанных до превышения полномочий работниками ТЦК.

К юристам обратилась гражданка, сын которой был задержан и доставлен в ТЦК. Она рассказала, что произошло дальше: "От отчаяния он порезал себе вены прямо в ТЦК, скорая отвезла в психиатрическую больницу". Женщина поинтересовалась, что делать в такой ситуации и могут ли ее сына признать непригодным к военной службе.

Адвокат Вячеслав Кирда, комментируя эту историю, назвал ситуацию очень сложной. Юрист подчеркнул: "Вообще-то после такого его должны были бы списать полностью. Но все зависит от диагноза, который ему выставят в больнице".

Решение повторной ВВК может быть разным

Кроме того, добавил Кирда, гражданин после лечения должен пройти новую военно-врачебную комиссию. Она и определит статус годности военнообязанного к военной службе.

На том, что нужно пройти повторную ВВК, отметил и другой адвокат Юрий Айвазян. Он отметил: "Прежде всего нужно сосредоточить внимание на том, что парень должен пройти повторную ВВК, поскольку сам по себе диагноз, как у ограниченного, ничего не даст. Необходимо пройти повторную ВВК, которая определит степень пригодности Вашего сына".

Впрочем, по словам Айвазяна, решение о снятии с учета скорее всего принято не будет. Адвокат пояснил: "К сожалению, это не даст возможности не идти служить, или же уволиться со службы (если отсутствуют другие основания), однако, это даст возможность не принимать непосредственное участие в боевых действиях".

Напомним, мы ранее писали о том, нужен ли "Резерв+" для граждан, снятых с учета много лет назад.

Снятие с воинского учета не означает, что гражданина не могут вернуть на учет во время действия военного положения. Но обязанности устанавливать приложение "Резерв+" у гражданина нет, как и принципиальной необходимости, потому что получить информацию о своем текущем статусе он может другим путем.

Добавим, мы сообщали о том, почему ТЦК имеет право мобилизовать граждан, снятых с воинского учета.

Согласно Приказу МОУ №342 не исключали с учета, а снимали с последнего часть мужчин. Речь идет о тех гражданах, которые были признаны непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное время.