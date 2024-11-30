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Співпраця поліції із ТЦК — як це відбувається на практиці

30 листопада 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Роздача повісток в Україні — як поліція співпрацює із ТЦК
Працівники ТЦК та СП разом з поліцією. Фото: 4 влада
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

З кінця жовтня 2024 року Національна поліція Україна обмінюватиметься даними з реєстром "Оберіг". Відтак поліція зможе отримувати дані про порушників і передавати інформацію до ТЦК та СП чи органів СБУ.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU.

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Катерина Черногоренко пояснила, що Національна поліція не має доступу до реєстру "Оберіг". Головним нововведенням постанови стане перехід на електронну взаємодію між реєстром та Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ.

"Цифровізація не розширює нічиї повноваження, а лиш оптимізує спільну роботу. Паперові дані надсилались до Нацполіції довше та у відносно довільній формі. Наприклад, списком порушників замість індивідуальної інформації про кожного. Це ускладнювало роботу", — коментує Катерина Черногоренко.

Новий порядок передачі даних про порушників правил військового обліку

Якщо громадянин порушив правила військового обліку або законодавство про мобілізаційну підготовку й не з’явився до Територіального центру комплектування (ТЦК) для розгляду адміністративної справи, раніше на таку особу формувався паперовий документ — додаток 20.

Його передавали до Національної поліції у паперовому чи відсканованому вигляді. Поліція займалася пошуком порушника, щоб затримати його і доставити до ТЦК.

Згідно з новим алгоритмом, керівник ТЦК тепер формує електронний пакет даних через реєстр. Цей пакет завіряється кваліфікованим електронним підписом та передається через платформу "Трембіта" й Єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ (МВС) до Національної поліції.

Автоматизація процесу розшуку

Якщо повістка була сформована автоматично, а людина отримала належне повідомлення, але не з’явилася до ТЦК, протягом трьох днів автоматично генерується постанова про розшук із підписом начальника ТЦК. Ця постанова також передається до Нацполіції.

Зміст електронного пакету

Електронний пакет даних містить:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дату народження;
  • адресу зареєстрованого або задекларованого місця проживання;
  • підставу для розшуку (порушення правил військового обліку чи законодавства про мобілізацію).

Крім того, до пакету можуть бути додані додаткові дані з реєстру "Оберіг" на момент звернення: номер телефону, електронна пошта, місце роботи тощо, якщо це передбачено законом.

Альтернативна процедура у разі відсутності технічних можливостей

Якщо ТЦК не має технічної можливості надсилати електронні дані, застосовується стара процедура. У такому випадку формується паперовий додаток 20, який передається до Нацполіції.

Ці нововведення спрямовані на спрощення й прискорення процесу передачі інформації між ТЦК і правоохоронними органами, а також на посилення контролю за дотриманням правил військового обліку.

"Тепер Нацполіція матиме зручний доступ до впорядкованого набору даних щодо кожної людини, яка порушила законодавство. Більше не треба витрачати час на паперову роботу, шукати й синхронізувати інформацію. Розв’язання питань порушення обліку значно пришвидшиться", — підсумували в Міноборони.

У "Резерв+" є сповіщення про порушення військового обліку, проте, відсутнє пояснення, у чому причина — проігнорована повістка, неправильно вказане місце проживання.

Черногоренко обіцяє, що незабаром у "Резерв+" з’явиться ця інформація — оператори ТЦК при внесенні сповіщення про порушення обліку обов’язково зазначатимуть причину.

Нагадаємо, за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію проти порушників можуть застосувати виконавче провадження — що це таке та кому загрожує. 

Також ми пояснювали, що робити у випадку, коли працівники ТЦК та СП не хочуть приймати документи на розгляд про надання відстрочки. 

поліція мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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