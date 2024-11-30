Раздача повесток в Украине — как полиция сотрудничает с ТЦК

Сотрудники ТЦК и СП вместе с полицией. Фото: 4 власть

С конца октября 2024 года Национальная полиция Украины будет обмениваться данными с реестром "Оберіг". Полиция сможет получать данные о нарушителях и передавать информацию в ТЦК и СП или органы СБУ.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью DOU.

Читайте также:

Имеет ли полиция доступ к реестру "Оберіг"

Екатерина Черногоренко пояснила, что у Национальной полиции нет доступа к реестру "Оберіг". Главным новшеством постановления станет переход на электронное взаимодействие между реестром и Единой информационной системой Министерства внутренних дел.

"Цифровизация не расширяет ничьи полномочия, а лишь оптимизирует совместную работу. Бумажные данные направлялись в Нацполицию дольше и в относительно произвольной форме. Например, списком нарушителей вместо индивидуальной информации о каждом. Это усложняло работу", — комментирует Екатерина Черногоренко.

Новый порядок передачи данных о нарушителях правил военного учета

Если гражданин нарушил правила военного учета или законодательство о мобилизационной подготовке и не явился в Территориальный центр комплектования (ТЦК) для рассмотрения административного дела, ранее на такое лицо формировался бумажный документ — приложение 20.

Его передавали в Национальную полицию в бумажном или отсканированном виде. Полиция занималась поиском нарушителя, чтобы задержать его и доставить в ТЦК.

Согласно новому алгоритму, руководитель ТЦК теперь формирует электронный пакет данных через реестр. Этот пакет заверяется квалифицированной электронной подписью и передается через платформу "Трембіта" и Единую информационную систему Министерства внутренних дел (МВД) в Национальную полицию.

Автоматизация процесса розыска

Если повестка была сформирована автоматически, а человек получил должное сообщение, но не явился в ТЦК, в течение трех дней автоматически генерируется постановление о розыске с подписью начальника ТЦК. Это постановление также передается Нацполиции.

Содержание электронного пакета

Электронный пакет данных содержит:

фамилия, имя, отчество;

дату рождения;

адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства;

основание для розыска (нарушение правил военного учета или законодательства о мобилизации).

Кроме того, в пакет могут быть добавлены дополнительные данные из реестра "Оберег" на момент обращения: номер телефона, электронная почта, место работы и т.п., если это предусмотрено законом.

Альтернативная процедура при отсутствии технических возможностей

Если ТЦК не имеет технической возможности посылать электронные данные, применяется старая процедура. В таком случае формируется бумажное приложение 20, которое передается в Нацполицию.

Эти нововведения направлены на упрощение и ускорение процесса передачи информации между ТЦК и правоохранительными органами, а также усиление контроля за соблюдением правил военного учета.

"Теперь у Нацполиции будет удобный доступ к упорядоченному набору данных по каждому человеку, который нарушил законодательство. Больше не нужно тратить время на бумажную работу, искать и синхронизировать информацию. Решение вопросов нарушения учета значительно ускорится", — подытожили в Минобороны.

У "Резерв+" есть уведомление о нарушении военного учета, однако отсутствует объяснение, в чем причина — проигнорированная повестка, неправильно указанное место жительства.

Черногоренко обещает, что в скором времени "Резерв+" появится эта информация — операторы ТЦК при внесении уведомления о нарушении учета обязательно будут указывать причину.

Напомним, за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации против нарушителей могут применить исполнительное производство, что это такое и кому грозит.

Также мы объясняли, что делать в случае, когда работники ТЦК и СП не желают принимать документы на рассмотрение о предоставлении отсрочки.