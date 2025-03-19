Хто з мобілізованих служитиме в ТЦК - як потрапити на службу в ТЦК

Працівник ТЦК зустрічається з призовниками. Фото: Львівський ТЦК

Військовозобов’язані і навіть військовослужбовці, які перебувають на фронті, можуть потрапити на службу в територіальний центр комплектування. Все залежить від висновку військово-лікарської комісії.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

З фронту на службу у ТЦК

Мобілізовані громадяни, які потрапили на службу до Збройних сил України, можуть опинитися у територіальних центрах комплектування.

При цьому потрапити на службу в ТЦК можна і з бойових підрозділів.

"Ви можете перевестися із бойової частини у тилову, зокрема, в ТЦК, тільки за умови того, що маєте проблеми із здоров'ям", — підкреслив у відповіді громадянину, який поцікавився цим питанням, адвокат Юрій Айвазян.

Яким має бути висновок ВЛК

Проблеми зі здоров’ям мають бути зафіксовані військово-лікарською комісією.

Це стосується як військовозобов’язаних громадян, яких тільки мають мобілізувати, так і тих, хто уже перебуває у лавах ЗСУ.

Для того, аби потрапити на службу у ТЦК, потрібно отримати такий висновок ВЛК, у якому вказано, що громадянин є "придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони".

Крім того, аби гарантовано потрапити саме у територіальний центр комплектування, треба мати відношення від цієї військової частини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, яку роботу виконують у ТЦК військові та цивільні працівники.