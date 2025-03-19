Кто из мобилизованных будет служить в ТЦК - как попасть на службу в ТЦК

Работник ТЦК встречается с призывниками. Фото: Львовский ТЦК

Военнообязанные и даже военнослужащие, которые находятся на фронте, могут попасть на службу в территориальный центр комплектования. Все зависит от заключения военно-врачебной комиссии.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизованные граждане, которые попали на службу в Вооруженные силы Украины, могут оказаться в территориальных центрах комплектования.

При этом попасть на службу в ТЦК можно и из боевых подразделений.

"Вы можете перевестись из боевой части в тыловую, в частности, в ТЦК, только при условии того, что имеете проблемы со здоровьем", — подчеркнул в ответе гражданину, который поинтересовался этим вопросом, адвокат Юрий Айвазян.

Каким должно быть заключение ВВК

Проблемы со здоровьем должны быть зафиксированы военно-врачебной комиссией.

Это касается как военнообязанных граждан, которых только должны мобилизовать, так и тех, кто уже находится в рядах ВСУ.

Для того, чтобы попасть на службу в ТЦК, нужно получить такое заключение ВВК, в котором указано, что гражданин является "пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны".

Кроме того, чтобы гарантированно попасть именно в территориальный центр комплектования, надо иметь отношение от этой воинской части.

Напомним, мы ранее писали о том, где служат бывшие ограниченно годные, мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, какую работу выполняют в ТЦК военные и гражданские работники.