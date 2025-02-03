Незабаром військовозобов'язані зможуть проходити ВЛК в у будь-якій установі охорони здоров'я

Заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Фото: Генштаб ЗСУ

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко повідомила про майбутні зміни в порядку відвідування ТЦК та СП. Зміни також затронуть проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомляє Укрінформ.

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Як зміниться ТЦК

За її словами, заплановано запровадження принципу екстериторіальності, що дозволить військовозобов'язаним звертатися до будь-якого ТЦК незалежно від місця своєї реєстрації. Це означає, що громадяни зможуть вирішувати необхідні питання в зручному для них ТЦК, навіть перебуваючи в іншому місті.

Аналогічні зміни передбачені й для ВЛК. У майбутньому проходження медичного огляду стане можливим у будь-якій установі охорони здоров'я. За словами пані Черногоренко, реалізація цих реформ завершиться до літа 2025 року.

"Буквально до літа 2025 року ми відв’яжемося від конкретних військово-лікарських комісій і зможемо проходити медичний огляд в будь-якому закладі охорони здоров'я, який зручно", — зазначила заступник міністра.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має право ТЦК відправляти повістку наперед, на дату після завершення бронювання громадянина.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може ТЦК анулювати бронювання в 2025 році.