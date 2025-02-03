Вскоре военнообязанные смогут проходить ВВК в любом учреждении здравоохранения

Систему ТЦК и ВВК реформируют — стать на учет станет проще
Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила о предстоящих изменениях в порядке посещения ТЦК и СП. Изменения также коснутся прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
Об этом сообщает Укринформ.
Как изменится ТЦК
По словам Черногоренко, запланировано введение принципа экстерриториальности, что позволит военнообязанным обращаться в любой ТЦК независимо от места своей регистрации. Это означает, что граждане смогут решать необходимые вопросы в удобном для них ТЦК, даже находясь в другом городе.
Аналогичные изменения предусмотрены и для ВВК. В будущем прохождение медицинского осмотра станет возможным в любом учреждении здравоохранения. По словам г-жи Черногоренко, реализация этих реформ завершится к лету 2025 года.
"Буквально к лету 2025 года мы отвяжемся от конкретных военно-врачебных комиссий и сможем проходить медицинский осмотр в любом учреждении здравоохранения, который удобен", — отметила замминистра.
Напомним, мы ранее писали о том, имеет ли право ТЦК отправлять повестку наперед, на дату после завершения бронирования гражданина.
Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК аннулировать бронирование в 2025 году.
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