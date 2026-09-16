Як перевірити чи є штраф від ТЦК онлайн: інструкція

Застосунок Резерв+. Фото: УНІАН

Несплачені штрафи за порушення військового обліку швидко перетворюються на заблоковані банківські рахунки. Щоб уникнути конфіскації майна та додаткових 10% виконавчого збору, українцям дуже важливо регулярно перевіряти державні реєстри, куди автоматично потрапляють постанови ТЦК та стежити, чи нема штрафів.

Як та де перевірити штрафи від ТЦК та що треба знати про способи оплати пояснив юрист Зорян Павлів, передає Новини.LIVE.

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Які бувають штрафи за ігнорування ТЦК

Порушення правил військового обліку або ігнорування мобілізаційних вимог тягне за собою серйозні фінансові санкції. Усі суми розраховуються на основі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір адміністративного штрафу від ТЦК за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону під час воєнного стану становить від 8 500 до 25 500 гривень для громадян, а для посадових і юридичних осіб — сума покарання варіюється від 34 000 до 59 500 гривень.

Ці конкретні суми фіксуються у постанові ТЦК, яка набирає законної сили відразу після вичерпання строків, відведених на її оскарження.

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Інформація про накладене адміністративне стягнення з'являється у базах лише після того, як посадова особа центру комплектування винесе відповідну постанову та внесе її до реєстрів. Громадяни мають можливість самостійно відстежувати такі дані через низку офіційних ресурсів.

Найбільш повну та актуальну картину дає Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП). Там відображається все: номер справи, дата її відкриття, точна сума та дані виконавця.

Також для перевірки функціонує Єдиний реєстр боржників, де пошук здійснюється за прізвищем, ім'ям та по батькові. За допомогою сервісу BankID або кваліфікованого електронного підпису можна авторизуватися в Електронному кабінеті боржника на порталі Міністерства юстиції.

Для тих, хто віддає перевагу мобільним рішенням, певні категорії стягнень підтягуються у державний застосунок "Дія", якщо дані були передані до інтегрованих систем.

Крім того, наявність проваджень за ПІБ та датою народження легко перевірити через Опендатабот. На вимогу громадянина виконавець також зобов'язаний надати копію документа про відкриття справи.

Що буде у разі несплати штрафу та чи можуть забрати майно

Якщо людина пропустила строк для добровільного погашення, постанова ТЦК перетворюється на повноцінний борг, тож тут починає діяти Закон "Про виконавче провадження".

Відповідальна особа розпочинає процедуру примусового стягнення, яка передбачає арешт банківських рахунків, а також конфіскацію коштів чи іншого майна боржника. До оригінальної суми штрафу автоматично плюсується виконавчий збір, що становить 10% від суми боргу.

Додатково, згідно зі статтею 75 профільного закону, виконавці мають право накладати власні штрафи, якщо громадянин ігнорує їхні законні вимоги. Весь цей час особа перебуватиме у Єдиному реєстрі боржників, а видалити звідти запис вдасться лише після того, як фінансові зобов'язання будуть фактично виконані.

Правила оплати штрафу від ТЦК та нюанси судового оскарження

Коли документ уже передано до виконавчої служби, боржник отримує копію постанови про відкриття провадження з реквізитами, правовими підставами та попередженнями про заходи впливу. Юристи радять, що на цьому етапі категорично не можна платити гроші за реквізитами органу, який наклав штраф, бо такий платіж не припинить провадження.

Гроші разом із виконавчим збором треба переказувати виключно на рахунок виконавця, якому потім необхідно подати квитанцію для офіційного закриття справи. За наявності законних підстав особа може написати заяву про відстрочку або розстрочку виплат.

Якщо ж громадянин вважає постанову ТЦК неправомірною, він має право звернутися до суду. Проте сам факт подачі судового позову не зупиняє примусове стягнення коштів, якщо суддя не винесе окрему ухвалу про забезпечення цього позову.

Новини.LIVE писали раніше, що юристи роз'яснювали, чому повістка ще гарантує негайну відправку на передову. Інколи повістку видають, щоб оновити дані, адреси та ініціювати проходження ВЛК.

Також юрист пояснив, що постійна сплата штрафів не є виходом з ситуації при порушенні військового обліку. Тривале ухилення від оновлення інформації та ВЛК зрештою веде до порушення кримінальної справи, а заброньовані працівники ризикують втратити свою броню.