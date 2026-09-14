Повістка для уточнення даних у ТЦК: наслідки та відповідальність

Працівник ТЦК та СП ознайомлює з умовами контрактної служби. Фото: соцмережі

Більшість громадян України помилково вважають, що видача повістки означає автоматичну відправку у гарячі точки. Це не зовсім відповідає дійсності, адже отримання повістки для оновлення облікової інформації зобов'язує громадянина лише підтвердити свої контакти, адресу та стан здоров'я у ТЦК. Кримінальної відповідальності за неявку за таким документом закон не передбачає, але наслідки все-таки будуть.

Про це заявив юрист Зорян Павлів, передає Новини.LIVE.

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Повістка для уточнення даних у ТЦК

Повістка для уточнення даних має виключно адміністративний характер і не дорівнює виклику на бойові завдання чи наказу про негайну відправку до військової частини. До того ж, вона навіть не зобов'язує громадянина миттєво проходити військово-лікарську комісію.

Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" № 2232-XII від 25.03.1992, головна мета такого виклику в ТЦК полягає лише у фіксації актуальних відомостей про людину для коректного ведення подальшого обліку.

Сама процедура оновлення інформації вимагає особистого візиту до територіального центру комплектування. На місці громадянин заповнює спеціальні форми та надає документи, що підтверджують його поточне місце проживання, контактні дані та загальний стан здоров'я. Працівники установи перевіряють достовірність цих відомостей і вносять відповідні зміни до єдиної електронної бази.

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Якщо якихось паперів бракує, у ТЦК можуть попросити принести додаткові довідки, дотримуючись при цьому встановлених законом строків. Наприкінці візиту людині обов'язково видають підтвердження про успішне оновлення персональних даних.

Що буде за ігнорування повістки для уточнення даних

Хоча кримінального покарання за ігнорування такого виклику немає, просто викинути повістку не вийде, адже вона є офіційним документом. Неявка без поважної причини розцінюється як пряме порушення обов'язку щодо своєчасного ведення обліку. У такому разі представники ТЦК мають право виписати адміністративний штраф, надіслати повідомлення повторно та зафіксувати факт ігнорування у базі, що гарантовано ускладнить подальші відносини з органом комплектування.

Застосунок Резерв+ та перелік послуг. Фото: скриншот

Уникнути відповідальності можна лише за наявності вагомої причини для неявки, яку громадянин здатен підтвердити документально.

Юрист Зорян Павлів зверта увагу, що дуже важливо уважно вивчати отриманий документ і одразу перевіряти законність вручення повістки та зазначені в ній строки виконання вимог. Після цього необхідно вчасно з'явитися до центру комплектування, передати необхідний пакет документів та обов'язково проконтролювати, щоб працівники видали на руки підтвердження про їх успішний прийом.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що військовозобов'язаним громадянам в Україні можуть надсилати "бойові повістки" рекомендованим листом поштою. Якщо військовозобов'язаний уже пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) і визнаний придатним, ігнорування такої повістки та неявка без поважних причин тягне за собою кримінальну відповідальність.

Водночас нові вимоги діють і для роботодавців, тому українські компанії зобов'язані сповіщати про виклик до ТЦК навіть працівників на дистанційній формі роботи. Законодавство виділяє бізнесу рівно три дні на те, щоб оформити відповідний наказ про оповіщення, надіслати його разом із повісткою співробітнику рекомендованим поштовим відправленням і письмово прозвітувати до військкомату.