Повестка для уточнения данных в ТЦК: последствия и ответственность

Сотрудник ТЦК и СП знакомит с условиями контрактной службы. Фото: социальные сети

Большинство граждан Украины ошибочно полагают, что получение повестки означает автоматическую отправку в горячие точки. Это не совсем соответствует действительности, ведь получение повестки для обновления учетных данных обязывает гражданина лишь подтвердить свои контактные данные, адрес и состояние здоровья в ТЦК. Уголовной ответственности за неявку по такому документу закон не предусматривает, но последствия все же будут.

Об этом заявил юрист Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

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Повестка для уточнения данных в ТЦК

Повестка для уточнения данных носит исключительно административный характер и не равнозначна вызову на боевые задания или приказу о немедленной отправке в воинскую часть. К тому же, она даже не обязывает гражданина немедленно проходить военно-медицинскую комиссию.

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" № 2232-XII от 25.03.1992, главная цель такого вызова в ТЦК заключается лишь в фиксации актуальных сведений о человеке для корректного ведения дальнейшего учета.

Сама процедура обновления информации требует личного визита в территориальный центр комплектования. На месте гражданин заполняет специальные формы и предоставляет документы, подтверждающие его текущее место жительства, контактные данные и общее состояние здоровья. Сотрудники учреждения проверяют достоверность этих сведений и вносят соответствующие изменения в единую электронную базу.

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Если каких-либо документов не хватает, в ТЦК могут попросить принести дополнительные справки, соблюдая при этом установленные законом сроки. В конце визита человеку обязательно выдают подтверждение об успешном обновлении персональных данных.

Что грозит за игнорирование повестки для уточнения данных

Хотя уголовного наказания за игнорирование такого вызова нет, просто выбросить повестку не получится, ведь она является официальным документом. Неявка без уважительной причины расценивается как прямое нарушение обязанности по своевременному ведению учета. В таком случае представители ТЦК имеют право выписать административный штраф, повторно направить уведомление и зафиксировать факт игнорирования в базе, что гарантированно осложнит дальнейшие отношения с органом комплектования.

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Избежать ответственности можно только при наличии веской причины для неявки, которую гражданин может подтвердить документально.

Юрист Зорян Павлив обращает внимание на то, что очень важно внимательно изучать полученный документ и сразу проверять законность вручения повестки и указанные в ней сроки выполнения требований. После этого необходимо своевременно явиться в центр комплектования, передать необходимый пакет документов и обязательно проконтролировать, чтобы сотрудники выдали на руки подтверждение об их успешном приеме.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что военнообязанным гражданам в Украине могут высылать "боевые повестки" заказным письмом по почте. Если военнообязанный уже прошел военно-медицинскую комиссию (ВМК) и признан годным, игнорирование такой повестки и неявка без уважительных причин влечет за собой уголовную ответственность.

В то же время новые требования действуют и для работодателей, поэтому украинские компании обязаны уведомлять о вызове в ТЦК даже сотрудников, работающих удаленно. Законодательство предоставляет бизнесу ровно три дня на то, чтобы оформить соответствующий приказ об уведомлении, отправить его вместе с повесткой сотруднику заказным письмом и письменно отчитаться перед военкоматом.