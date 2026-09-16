Как проверить онлайн, есть ли штраф от ТЦК: инструкция

Приложение Резерв+. Фото: УНИАН

Неуплаченные штрафы за нарушение воинского учета быстро приводят к блокировке банковских счетов. Чтобы избежать конфискации имущества и дополнительных 10% исполнительного сбора, украинцам очень важно регулярно проверять государственные реестры, куда автоматически попадают постановления ТЦК, и следить, нет ли штрафов.

Как и где проверить штрафы от ТЦК и что нужно знать о способах оплаты, объяснил юрист Зорян Павлив, передает Новини.LIVE.

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Какие бывают штрафы за игнорирование ТЦК

Нарушение правил воинского учета или игнорирование мобилизационных требований влечет за собой серьезные финансовые санкции. Все суммы рассчитываются на основе необлагаемых минимумов доходов граждан.

Размер административного штрафа от ТЦК за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне во время военного положения составляет от 8 500 до 25 500 гривен для граждан, а для должностных лиц и юридических лиц — сумма наказания варьируется от 34 000 до 59 500 гривен.

Эти конкретные суммы зафиксированы в постановлении ТЦК, которое вступает в законную силу сразу после истечения сроков, отведенных на его обжалование.

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Информация о наложенном административном взыскании появляется в базах данных только после того, как должностное лицо центра комплектования вынесет соответствующее постановление и внесет его в реестры. Граждане имеют возможность самостоятельно отслеживать такие данные через ряд официальных ресурсов.

Наиболее полную и актуальную картину даёт Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП). Там отображается всё: номер дела, дата его возбуждения, точная сумма и данные исполнителя.

Также для проверки функционирует Единый реестр должников, где поиск осуществляется по фамилии, имени и отчеству. С помощью сервиса BankID или квалифицированной электронной подписи можно авторизоваться в Электронном кабинете должника на портале Министерства юстиции.

Для тех, кто предпочитает мобильные решения, определенные категории взысканий отображаются в государственном приложении«Дія», если данные были переданы в интегрированные системы.

Кроме того, наличие производств по ФИО и дате рождения легко проверить через Опендатабот. По требованию гражданина исполнитель также обязан предоставить копию документа об открытии дела.

Что будет в случае неуплаты штрафа и могут ли изъять имущество

Если человек пропустил срок добровольного погашения, постановление ТЦК превращается в полноценный долг, поэтому здесь начинает действовать Закон «Об исполнительном производстве».

Ответственное лицо начинает процедуру принудительного взыскания, которая предусматривает арест банковских счетов, а также конфискацию средств или другого имущества должника. К первоначальной сумме штрафа автоматически добавляется исполнительный сбор, составляющий 10% от суммы долга.

Кроме того, согласно статье 75 соответствующего закона, исполнители имеют право налагать собственные штрафы, если гражданин игнорирует их законные требования. Все это время лицо будет числиться в Едином реестре должников, а удалить оттуда запись удастся только после того, как финансовые обязательства будут фактически выполнены.

Правила уплаты штрафа от ТЦК и нюансы судебного обжалования

Когда документ уже передан в исполнительную службу, должник получает копию постановления об открытии производства с реквизитами, правовыми основаниями и предупреждениями о мерах воздействия. Юристы советуют, что на этом этапе категорически нельзя платить деньги по реквизитам органа, наложившего штраф, поскольку такой платеж не приостановит производство.

Деньги вместе с исполнительным сбором необходимо перечислять исключительно на счет исполнителя, которому затем необходимо предоставить квитанцию для официального закрытия дела. При наличии законных оснований лицо может подать заявление об отсрочке или рассрочке выплат.

Если же гражданин считает постановление ТЦК неправомерным, он имеет право обратиться в суд. Однако сам факт подачи судебного иска не приостанавливает принудительное взыскание средств, если судья не вынесет отдельное постановление об обеспечении этого иска.

Новини.LIVE ранее сообщали, что юристы разъясняли, почему повестка по-прежнему гарантирует немедленную отправку на передовую. Иногда повестку выдают, чтобы обновить данные, адреса и инициировать прохождение ВЛК.

Также юрист пояснил, что постоянная уплата штрафов не является выходом из ситуации при нарушении воинского учета. Длительное уклонение от обновления информации и прохождения ВЛК в конечном итоге приводит к возбуждению уголовного дела, а забронированные работники рискуют потерять свою броню.