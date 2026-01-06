Відео
Головна ТЦК Штрафи не згорають, але є нюанс — чого чекати від ТЦК у 2026 році

Штрафи не згорають, але є нюанс — чого чекати від ТЦК у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 04:30
Коли ТЦК втрачає право штрафувати чоловіків у 2026 році — роз'яснення юриста
Співробітники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Штрафи за порушення військового обліку не згорають самі, але є нюанс, завдяки якому ТЦК втрачає право карати військовозобов'язаних у 2026 році.
Юрист назвав чіткі терміни давності: якщо воєнкоми не встигли виписати постанову вчасно, провадження мусять закрити.

Про це повідомляється на порталі Юристи.ua.

Як довго діють штрафи за повістку

За словами адвоката Юрія Айвазяна, головний козир — це час. ТЦК не може виписати штраф, коли їм заманеться. Існує чіткий дедлайн, після якого покарання стає незаконним.

Адвокат посилається на статтю 38 Кодексу про адмінправопорушення (КУпАП). В особливий період (під час воєнного стану) діє сувора формула для статей 210 та 210-1: штраф можуть виписати протягом трьох місяців з дня виявлення порушення. Але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Що це означає на практиці

Якщо терміни пропущені, військкомат зобов'язаний закрити справу. Це вимога статті 247 КУпАП. Відкривати провадження за старими порушеннями заборонено.

Айвазян наголосив на ще одному важливому моменті. Якщо строки давності минули і провадження неможливе, то зникають і підстави для затримання. ТЦК не має права силоміць везти людину до центру комплектування для складання протоколу, якщо юридичний час для цього вже вичерпано.

Раніше ми повідомляли, що громадяни мають право подати в суд на ТЦК. Юристи пояснили, на який час потрібно розраховувати у такій ситуації.

Додамо, ми інформували про те, як самостійно подати в суд на ТЦК.

штрафи військовий облік повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
