Главная ТЦК Штрафы не сгорают, но есть нюанс — чего ждать от ТЦК в 2026 году

Штрафы не сгорают, но есть нюанс — чего ждать от ТЦК в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 04:30
Когда ТЦК теряет право штрафовать мужчин в 2026 году — разъяснение юриста
Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Штрафы за нарушение воинского учета не сгорают сами, но есть нюанс, благодаря которому ТЦК теряет право наказывать военнообязанных в 2026 году. Юрист назвал четкие сроки давности: если военкомы не успели выписать постановление вовремя, производство должны закрыть.

Об этом сообщается на портале Юристы.ua.

Читайте также:

Как долго действуют штрафы за повестку

По словам адвоката Юрия Айвазяна, главный козырь — это время. ТЦК не может выписать штраф, когда им заблагорассудится. Существует четкий дедлайн, после которого наказание становится незаконным.

Адвокат ссылается на статью 38 Кодекса об админправонарушениях (КУоАП). В особый период (во время военного положения) действует строгая формула для статей 210 и 210-1: штраф могут выписать в течение трех месяцев со дня выявления нарушения. Но не позднее одного года с момента его совершения.

Что это означает на практике

Если сроки пропущены, военкомат обязан закрыть дело. Это требование статьи 247 КУоАП. Открывать производство по старым нарушениям запрещено.

Айвазян отметил еще один важный момент. Если сроки давности прошли и производство невозможно, то исчезают и основания для задержания. ТЦК не имеет права силой везти человека в центр комплектования для составления протокола, если юридическое время для этого уже исчерпано.

Ранее мы сообщали, что граждане имеют право подать в суд на ТЦК. Юристы объяснили, на какое время нужно рассчитывать в такой ситуации.

Добавим, мы информировали о том, как самостоятельно подать в суд на ТЦК.

штрафы военный учет повестки ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
