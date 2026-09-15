Неявка до ТЦК: як сума штрафу може зрости до 34 тисяч гривень

Працівники ТЦК та СП і сплачений штраф. Фото: колаж Новини.LIVE

За штраф через ігнорування повістки можна розрахуватися через "Резерв+". Міноборони запустило функцію, яка дозволяє порушникам сплатити 8500 гривень штрафу онлайн і прибрати "червону стрічку". Проте, інколи громадяни помилково вважають, що такий штраф можна не платити або навпаки сплачувати регулярно і уникати мобілізації. Насправді ігнорування платежу загрожує блокуванням рахунків, а сплата не звільняє від візиту до військкомату навічно.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Як працює 50% знижка на штраф і коли він зростає до 34 тисяч

Улітку 2025 року Міністерство оборони інтегрувало в електронний кабінет "Резерв+" можливість сплачувати штрафи за неявку до військкомату. Процедура відбувається через меню "Штрафи онлайн", де військовозобов'язаний має офіційно визнати своє правопорушення.

Далі ТЦК отримує три доби на розгляд заяви та формування електронної постанови. Після цього активується пільговий період, тобто користувач має 20 днів, щоб внести 8500 гривень. Це становить рівно половину від стандартної суми стягнення.

Якщо дедлайн пропущено, доведеться платити 17 000 гривень. Подальше ігнорування платежу ще на 20 діб автоматично збільшує суму до 34 000 гривень. Зазвичай після переказу коштів система потребує близько чотирьох днів на оновлення даних. Щоб зникла червона стрічка, яка сигналізує про статус порушника, , потрібно вручну оновити військовий документ у смартфоні.

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Платити можна і класичним способом, написавши заяву безпосередньо у військкоматі.

Юридичний статус повістки та поважні причини не йти до ТЦК

Повістка юридично вважається врученою у двох випадках: після передачі особисто в руки або через пошту. Усі подібні документи отримують спеціальну відмітку в єдиному реєстрі "Оберіг".

Навіть якщо людина фізично не бачила листа, вона зобов'язана виконати його вимогу. Довести зворотне можна лише за допомогою офіційної довідки від пошти про відсутність відправлення або неможливість доставки. Далі з цими документами слід іти до ТЦК для анулювання правопорушення.

Закон також передбачає вичерпний перелік поважних причин для неявки: смерть родича, хвороба, активні бойові дії чи стихійне лихо. Громадянин мусить за три дні повідомити військкомат про форс-мажор, але все одно зобов'язаний з'явитися туди протягом тижня. Зняття статусу порушника за таких умов розглядається виключно індивідуально.

Ризики несплати штрафу та подальша мобілізація

Сам факт сплати штрафу і зникнення "червоної стрічки" не скасовує обов'язку з'явитися до ТЦК, тому повістки надсилатимуть і надалі. Якщо людина систематично ігнорує виклики, після адміністративних статей (210 та 210-1 КУпАП) настає кримінальна відповідальність за статтями 336 та 337 Кримінального кодексу України.

Коли користувач визнав провину у "Резерв+", але не сплатив борг протягом 40 днів, його матеріали передають виконавчій службі. Це призводить до блокування банківських карток, арешту транспорту, майна та потрапляння до Єдиного реєстру боржників.

Якщо ж заяву в додатку не подавали, виконавчих проваджень не буде, але поліція отримує законне право примусово доставити порушника до військкомату. Іноді виникають технічні накладки. Наприклад ситуація, коли людина сплатила штраф офлайн у ТЦК, але додаток досі показує порушення через те, що дані не внесли до реєстру. Вносити кошти повторно не треба, достатньо мати при собі паперову квитанцію та трохи зачекати. Інколи реєстрам потрібен час на оновлення.

Новини.LIVE писали раніше, що оформити відстрочку від мобілізації військовозобов'язані українці тепер можуть без обов'язкового особистого візиту до ТЦК та СП. Звернутися за послугою можна через ЦНАП, а для низки категорій громадян доступне онлайн-оформлення відстрчоки в застосунку "Резерв+", де наразі функціонує подання заяв за 12 напрямами.

Водночас вимоги мобілізаційного законодавства поширюються й на деяких жінок віком від 18 до 60 років, які здобули медичну чи фармацевтичну освіту та визнані придатними до військової служби за станом здоров'я. У визначених законом випадках вони зобов'язані перебувати на військовому обліку. У разі порушення цих правил ТЦК має право накласти адміністративний штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.