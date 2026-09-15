Неявка в ТЦК: как сумма штрафа может увеличиться до 34 тысяч гривен

Сотрудники ТЦК и СП, а также уплаченный штраф. Фото: коллаж Новини.LIVE

Штраф за игнорирование повестки можно оплатить через «Резерв+». Минобороны запустило функцию, которая позволяет нарушителям оплатить штраф в размере 8500 гривен онлайн и снять «красную ленту». Однако иногда граждане ошибочно полагают, что такой штраф можно не платить или, наоборот, платить регулярно и избегать мобилизации. На самом деле игнорирование платежа грозит блокировкой счетов, а уплата не освобождает от посещения военкомата навсегда.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как работает 50%-ная скидка на штраф и когда он возрастает до 34 тысяч

Летом 2025 года Министерство обороны интегрировало в электронный кабинет «Резерв+» возможность оплачивать штрафы за неявку в военкомат. Процедура осуществляется через меню «Штрафы онлайн», где военнообязанный должен официально признать свое правонарушение.

Далее ТЦК получает три суток на рассмотрение заявления и формирование электронного постановления. После этого начинается льготный период, то есть у пользователя есть 20 дней, чтобы внести 8500 гривен. Это составляет ровно половину от стандартной суммы штрафа.

Если срок пропущен, придется платить 17 000 гривен. Дальнейшее игнорирование платежа еще на 20 суток автоматически увеличивает сумму до 34 000 гривен. Обычно после перевода средств системе требуется около четырёх дней на обновление данных. Чтобы исчезла красная полоса, сигнализирующая о статусе нарушителя, необходимо вручную обновить военный документ в смартфоне.

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Оплатить можно и традиционным способом, написав заявление непосредственно в военкомате.

Юридический статус повестки и уважительные причины не явиться в ТЦК

Повестка юридически считается врученной в двух случаях: после передачи лично в руки или по почте. Все подобные документы получают специальную отметку в едином реестре «Оберег».

Даже если человек физически не видел письма, он обязан выполнить его требование. Доказать обратное можно только с помощью официальной справки из почтового отделения об отсутствии отправления или невозможности доставки. Далее с этими документами следует обратиться в ТЦК для аннулирования правонарушения.

Закон также предусматривает исчерпывающий перечень уважительных причин для неявки: смерть родственника, болезнь, активные боевые действия или стихийное бедствие. Гражданин должен за три дня уведомить военкомат о форс-мажоре, но все равно обязан явиться туда в течение недели. Снятие статуса нарушителя при таких условиях рассматривается исключительно в индивидуальном порядке.

Риски неуплаты штрафа и последующая мобилизация

Сам факт уплаты штрафа и исчезновение «красной полоски» не отменяют обязанности явиться в ТЦК, поэтому повестки будут присылаться и в дальнейшем. Если человек систематически игнорирует вызовы, после применения административных статей (210 и 210-1 КоАП) наступает уголовная ответственность по статьям 336 и 337 Уголовного кодекса Украины.

Когда пользователь признал вину в «Резерв+», но не уплатил долг в течение 40 дней, его материалы передаются в исполнительную службу. Это приводит к блокировке банковских карт, аресту транспорта, имущества и внесению в Единый реестр должников.

Если же заявление в приложении не подавали, исполнительных производств не будет, но полиция получает законное право принудительно доставить нарушителя в военкомат. Иногда возникают технические накладки. Например, ситуация, когда человек оплатил штраф офлайн в ТЦК, но приложение до сих пор показывает нарушениеиз-за того, что данные не внесли в реестр. Вносить средства повторно не нужно, достаточно иметь при себе бумажную квитанцию и немного подождать. Иногда реестрам требуется время на обновление.

Новини.LIVE ранее сообщали, что оформить отсрочку от мобилизации военнообязанные украинцы теперь могут без обязательного личного визита в ТЦК и СП. Обратиться за услугой можно через ЦНАП, а для ряда категорий граждан доступно онлайн-оформление отсрочки в приложении «Резерв+», где в настоящее время функционирует подача заявлений по 12 направлениям.

В то же время требования мобилизационного законодательства распространяются и на некоторых женщин в возрасте от 18 до 60 лет, получивших медицинское или фармацевтическое образование и признанных годными к военной службе по состоянию здоровья. В определенных законом случаях они обязаны состоять на воинском учете. В случае нарушения этих правил ТЦК имеет право наложить административный штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.