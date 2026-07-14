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Головна ТЦК Штраф ВПО за непостановку на облік в ТЦК: чому він не з'явиться автоматично

Штраф ВПО за непостановку на облік в ТЦК: чому він не з'явиться автоматично

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 21:40
Штраф ВПО за непостановку на облік в ТЦК: чому він не з'явиться автоматично
Громадяни в ТЦК, які мають стати на військовий облік. Фото: ЛОТЦК. Колаж: Новини.LIVE

За порушення військового обліку на громадянина може бути накладений штраф. Це стосується, зокрема, і внутрішньо переміщених осіб. Але цей штраф не з’явиться у автоматичному режимі.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Чим займається ТЦК

Територіальний центр комплектування займається військовим обліком чоловічого населення. У воєнний час ТЦК має проводити загальну мобілізацію.

Якщо громадянин порушує правила військового обліку, центр комплектування має право застосовувати проти нього відповідні санкції. Першою із яких є адміністративне стягнення.

Це штраф, який потрібно сплатити у визначений законом час. Після несплати штрафу порушника можуть оголосили у розшук.

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Штраф не буде автоматичним

До юристів звернувся громадянин, який є внутрішньо переміщеною особою. Він визнав, що порушив правила військового обліку, не ставши вчасно на облік на новому місці.

Громадянин поцікавився, чи буде на нього штраф накладений автоматично. Юристи наголосили, коментуючи цю ситуацію, що законодавство не передбачає такої процедури.

Юрист Сергій Богун підкреслив: "Стосовно можливого штрафу за те, що ви вчасно не стали на військовий облік за місцем перебування як ВПО, автоматично у додатку "Резерв+" він з'явитися не може. Для винесення постанови про адміністративне правопорушення представники ТЦК мають дотриматися чіткої процедури, яка зазвичай вимагає вашої особистої присутності або офіційного повідомлення"

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ВПО, як і інші громадяни України, теж повинні зареєструватись в ТЦК.

Під час дії воєнного стану чи оголошення мобілізації, всі військовозобов’язані громадяни, зобов'язані неухильно дотримуватися вимог військового обліку. Ці вимоги стосуються і внутрішньо переміщених осіб, які, як і усі інші, підпадають під покарання у вигляді штрафів чи навіть позбавлення волі.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли оголошують розшук ТЦК за невчасну зміну обліку ВПО.

Внутрішньо переміщені особи повинні дотримуватися вимог військового обліку, як і усі інші громадяни. За порушення, зокрема, за те, що не стали на облік на новому місці, ВПО можуть оголосити у розшук. Після чого бронювання можна отримати тільки після сплати штрафу.

штраф військовий облік ВПО
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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