Штраф для ВПЛ за отсутствие регистрации в ТЦК: почему он не начисляется автоматически

Граждане в ТЦК, которым предстоит встать на воинский учет. Фото: ЛОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

За нарушение военного учета на гражданина может быть наложен штраф. Это касается, в частности, и внутренне перемещенных лиц. Однако этот штраф не будет налагаться автоматически.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Чем занимается ТЦК

Территориальный центр комплектования занимается воинским учетом мужского населения. В военное время ТЦК должен проводить общую мобилизацию.

Если гражданин нарушает правила воинского учета, центр комплектования имеет право применять к нему соответствующие санкции. Первой из них является административное взыскание.

Это штраф, который необходимо уплатить в установленный законом срок. В случае неуплаты штрафа нарушителя могут объявить в розыск.

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Штраф не будет налагаться автоматически

К юристам обратился гражданин, являющийся внутренне перемещенным лицом. Он признал, что нарушил правила воинского учета, не встав вовремя на учет по новому месту жительства.

Гражданин поинтересовался, будет ли на него наложен штраф автоматически. Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что законодательство не предусматривает такой процедуры.

Юрист Сергей Богун подчеркнул: "Что касается возможного штрафа за то, что вы своевременно не встали на воинский учет по месту пребывания в качестве ВПЛ, то автоматически в приложении "Резерв+" он появиться не может. Для вынесения постановления об административном правонарушении представители ТЦК должны соблюдать четкую процедуру, которая обычно требует вашего личного присутствия или официального уведомления".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ВПЛ, как и другие граждане Украины, также должны зарегистрироваться в ТЦК.

Во время действия военного положения или объявления мобилизации все военнообязанные граждане обязаны неукоснительно соблюдать требования военного учета. Эти требования касаются и внутренне перемещенных лиц, которые, как и все остальные, подлежат наказанию в виде штрафов или даже лишения свободы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда ТЦК объявляет розыск за несвоевременное изменение учета ВПЛ.

Внутренне перемещенные лица должны соблюдать требования воинского учета, как и все остальные граждане. За нарушение, в частности, за то, что не встали на учет по новому месту жительства, ВПЛ могут объявить в розыск. После чего бронирование можно получить только после уплаты штрафа.