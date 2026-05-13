Розшук ТЦК за невчасну зміну обліку ВПО: для броні треба сплатити штраф

Громадяни оформлюють облік в ТЦК. Фото: ЛОТЦК

Внутрішньо переміщені особи повинні дотримуватися вимог військового обліку, як і усі інші громадяни. За порушення, зокрема, за те, що не стали на облік на новому місці, ВПО можуть оголосити у розшук. Після чого бронювання можна отримати тільки після сплати штрафу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовий облік ВПО

Під час повномасштабної війни в Україні серйозно зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. Громадяни цієї категорії, які перебувають на військовому обліку, не позбавляються відповідних прав і обов’язків.

Такі особи, зокрема, повинні стати на військовий облік після переїзду із окупованих чи прифронтових регіонів. Це потрібно зробити за місцем фактичного проживання.

До юристів звернувся громадянин, який виїжджав із Херсона до Одеси, де оформив статус внутрішньо переміщеної особи. Після цього він повернувся у рідне місто, а статус не скасував. При цьому на військовий облік у одеському ТЦК чоловік не ставав.

Читайте також:

Штраф сплатив, броню отримав

Згодом громадянин виявив, що перебуває у розшуку ТЦК за це порушення. Чоловік поцікавився, як він може скасувати розшук, щоб оформити бронювання на роботі.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, запевнили, що це цілком реально зробити. Процес зняття розшуку для ВПО практично не відрізняється від цього процесу для усіх інших громадян.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що вистачить сплати штрафу. Айвазян підкреслив: "Якщо штраф за невчасну зміну обліку буде оплачений, то цього буде достатньо для вирішення питання щодо бронювання".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можуть внутрішньо переміщені особи дистанційно стати на військовий облік.

Внутрішньо переміщені особи мають право на відстрочку від мобілізації, як і усі інші категорії, але для цього їм треба стати на військовий облік на новому місці. Юристи наголосили, що дистанційно зробити це неможливо.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли розшук ТЦК громадянина, який не став на облік як ВПО, є безпідставним.

Внутрішньо переміщені особи мають стати на облік після переїзду на нове місце проживання. Але якщо громадянин став на обліку в ТЦК, але не оформив статус ВПО, його не можуть оголошувати у розшук. Такий розшук можна зняти заявою на адресу ТЦК.