Розыск ТЦК за несвоевременную смену учета ВПЛ: для брони надо оплатить штраф

Граждане оформляют учет в ТЦК.

Внутренне перемещенные лица должны соблюдать требования воинского учета, как и все остальные граждане. За нарушение, в частности, за то, что не стали на учет на новом месте, ВПЛ могут объявить в розыск. После чего бронирование можно получить только после уплаты штрафа.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военный учет ВПЛ

Во время полномасштабной войны в Украине серьезно возросло количество внутренне перемещенных лиц. Граждане этой категории, состоящие на воинском учете, не лишаются соответствующих прав и обязанностей.

Такие лица, в частности, должны стать на воинский учет после переезда из оккупированных или прифронтовых регионов. Это нужно сделать по месту фактического проживания.

К юристам обратился гражданин, который выезжал из Херсона в Одессу, где оформил статус внутренне перемещенного лица. После этого он вернулся в родной город, а статус не отменил. При этом на воинский учет в одесском ТЦК мужчина не становился.

Штраф оплатил, броню получил

Впоследствии гражданин обнаружил, что находится в розыске ТЦК за это нарушение. Мужчина поинтересовался, как он может отменить розыск, чтобы оформить бронирование на работе.

Юристы, комментируя эту ситуацию, заверили, что это вполне реально сделать. Процесс снятиярозыска для ВПЛ практически не отличается от этого процесса для всех остальных граждан.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что хватит уплаты штрафа. Айвазян подчеркнул: "Если штраф за несвоевременную смену учета будет оплачен, то этого будет достаточно для решения вопроса по бронированию".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, могут ли внутренне перемещенные лица дистанционно стать на воинский учет.

Внутренне перемещенные лица имеют право на отсрочку от мобилизации, как и все другие категории, но для этого им надо стать на воинский учет на новом месте. Юристы отметили, что дистанционно сделать это невозможно.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда розыск ТЦК гражданина, который не стал на учет как ВПЛ, является безосновательным.

Внутренне перемещенные лица должны стать на учет после переезда на новое место жительства. Но если гражданин стал на учет в ТЦК, но не оформил статус ВПЛ, его не могут объявлять в розыск. Такой розыск можно снять заявлением в адрес ТЦК.