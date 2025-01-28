Штраф за неявку за повісткою — чи реально скасувати штраф ТЦК, якщо маєш повістку

Оформлення документів у ТЦК. Фото: УНІАН

Попри наявність відстрочки від мобілізації, громадянин може отримати від ТЦК штраф за неявку за повісткою. Втім, юристи запевняють, що такі штрафи можна оскаржити в судовому порядку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка від мобілізації не означає, що громадянин має право не реагувати на повістки від територіального центру комплектування.

Це стосується, зокрема, і повісток, а також неявок за повістками.

"Якщо ви не з'явитесь за повісткою, вас притягнуть до відповідальності за статтею 210-1 КУпАП", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Він підкреслив, що у такій ситуації не вийде обмежитися дистанційним спілкуванням із ТЦК.

"Вирішувати питання щодо притягнення вас до відповідальності ви будете вже безпосередньо в територіальному центрі комплектування", — пояснив юрист.

Перемога в суді можлива

Щодо скасування такого штрафу, то, як зазначив Юрій Айвазян, його можна скасувати через судові інстанції.

"Це реально. Залежить від змісту постанови та інших факторів", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими будуть штрафи за неявку за повісткою в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.