Штраф за неявку за повісткою — чи реально скасувати штраф ТЦК, якщо маєш повістку

Штраф від ТЦК при відстрочці — чи можна оскаржити в суді
Попри наявність відстрочки від мобілізації, громадянин може отримати від ТЦК штраф за неявку за повісткою. Втім, юристи запевняють, що такі штрафи можна оскаржити в судовому порядку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Штраф від ТЦК навіть за наявності відстрочки реальний
Відстрочка від мобілізації не означає, що громадянин має право не реагувати на повістки від територіального центру комплектування.
Це стосується, зокрема, і повісток, а також неявок за повістками.
"Якщо ви не з'явитесь за повісткою, вас притягнуть до відповідальності за статтею 210-1 КУпАП", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.
Він підкреслив, що у такій ситуації не вийде обмежитися дистанційним спілкуванням із ТЦК.
"Вирішувати питання щодо притягнення вас до відповідальності ви будете вже безпосередньо в територіальному центрі комплектування", — пояснив юрист.
Перемога в суді можлива
Щодо скасування такого штрафу, то, як зазначив Юрій Айвазян, його можна скасувати через судові інстанції.
"Це реально. Залежить від змісту постанови та інших факторів", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими будуть штрафи за неявку за повісткою в 2025 році.
Додамо, ми повідомляли про те, як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону.
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