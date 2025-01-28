Штраф за неявку по повестке — реально ли отменить штраф ТЦК, если есть повестка

Оформление документов в ТЦК. Фото: УНИАН

Несмотря на наличие отсрочки от мобилизации, гражданин может получить от ТЦК штраф за неявку по повестке. Впрочем, юристы уверяют, что такие штрафы можно обжаловать в судебном порядке.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка от мобилизации не означает, что гражданин имеет право не реагировать на повестки от территориального центра комплектования.

Это касается, в частности, и повесток, а также неявок по повесткам.

"Если вы не явитесь по повестке, вас привлекут к ответственности по статье 210-1 КУоАП", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Он подчеркнул, что в такой ситуации не получится ограничиться дистанционным общением с ТЦК.

"Решать вопрос о привлечении вас к ответственности вы будете уже непосредственно в территориальном центре комплектования", — пояснил юрист.

Победа в суде возможна

Что касается отмены такого штрафа, то, как отметил Юрий Айвазян, его можно отменить через судебные инстанции.

"Это реально. Зависит от содержания постановления и других факторов", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, какими будут штрафы за неявку по повестке в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы.