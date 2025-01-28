Штраф за неявку по повестке — реально ли отменить штраф ТЦК, если есть повестка

Штраф от ТЦК при отсрочке — можно ли обжаловать в суде
Несмотря на наличие отсрочки от мобилизации, гражданин может получить от ТЦК штраф за неявку по повестке. Впрочем, юристы уверяют, что такие штрафы можно обжаловать в судебном порядке.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Штраф от ТЦК даже при наличии отсрочки реален
Отсрочка от мобилизации не означает, что гражданин имеет право не реагировать на повестки от территориального центра комплектования.
Это касается, в частности, и повесток, а также неявок по повесткам.
"Если вы не явитесь по повестке, вас привлекут к ответственности по статье 210-1 КУоАП", — отметил адвокат Юрий Айвазян.
Он подчеркнул, что в такой ситуации не получится ограничиться дистанционным общением с ТЦК.
"Решать вопрос о привлечении вас к ответственности вы будете уже непосредственно в территориальном центре комплектования", — пояснил юрист.
Победа в суде возможна
Что касается отмены такого штрафа, то, как отметил Юрий Айвазян, его можно отменить через судебные инстанции.
"Это реально. Зависит от содержания постановления и других факторов", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, какими будут штрафы за неявку по повестке в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы.
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