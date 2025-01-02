Відстрочка від мобілізації 2025 — чи треба іти до ТЦК для оформлення відстрочки

Громадянин оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: enovosty.com

Для оформлення відстрочки від мобілізації громадяни України в 2025 році можу надавати документи в ТЦК, не з’являючись до центру комплектування особисто. Це можна зробити за допомогою "Укрпошти".

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Дмитро Дончак.

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Частина військовозобов’язаних громадян України має право на отримання відстрочки від мобілізації з тих чи інших причин.

Для цього громадянину потрібно зібрати відповідний пакет документів та надати їх до територіального центру комплектування.

Юристи пояснили, як це можна буде зробити.

Що таке — подати документи особисто

"Військовозобов'язаний подає документи на відстрочку особисто. При цьому особисто — це і самому занести в ТЦК, і також направити документи поштою", — пояснив адвокат Дмитро Дончак.

Юрист підкреслив, що громадянин може передати документи до ТЦК через "Укрпошту". Тож необов’язково самому відвідувати територіальний центр комплектування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що адвокатам хочуть змінити умови для відстрочки від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли, що Зеленський підписав закон щодо відстрочки та демобілізації.