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Оформление отсрочки в 2025 году — обязательно ли идти в ТЦК

2 января 2025 18:27
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации 2025 – нужно ли идти в ТЦК для оформления отсрочки
Гражданин оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: enovosty.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Для оформления отсрочки от мобилизации граждане Украины в 2025 году могут предоставлять документы в ТЦК, не являясь в центр комплектования лично. Это можно сделать с помощью "Укрпошти".

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

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Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на получение отсрочки от мобилизации по тем или иным причинам.

Для этого гражданину нужно собрать соответствующий пакет документов и предоставить их в территориальный центр комплектования.

Юристы объяснили, как это можно будет сделать.

Что такое — подать документы лично

"Военнообязанный подает документы на отсрочку лично. При этом лично — это и самому занести в ТЦК, и также направить документы по почте", — пояснил адвокат Дмитрий Дончак.

Юрист подчеркнул, что гражданин может передать документы в ТЦК через "Укрпошту". Так что необязательно самому посещать территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, что адвокаты хотят изменить условия для отсрочки от мобилизации.

Добавим, мы сообщали, что Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации.

Укрпошта почта отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

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