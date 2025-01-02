Отсрочка от мобилизации 2025 – нужно ли идти в ТЦК для оформления отсрочки

Оформление отсрочки в 2025 году — обязательно ли идти в ТЦК
Для оформления отсрочки от мобилизации граждане Украины в 2025 году могут предоставлять документы в ТЦК, не являясь в центр комплектования лично. Это можно сделать с помощью "Укрпошти".
Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.
Документы для отсрочки в ТЦК
Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на получение отсрочки от мобилизации по тем или иным причинам.
Для этого гражданину нужно собрать соответствующий пакет документов и предоставить их в территориальный центр комплектования.
Юристы объяснили, как это можно будет сделать.
Что такое — подать документы лично
"Военнообязанный подает документы на отсрочку лично. При этом лично — это и самому занести в ТЦК, и также направить документы по почте", — пояснил адвокат Дмитрий Дончак.
Юрист подчеркнул, что гражданин может передать документы в ТЦК через "Укрпошту". Так что необязательно самому посещать территориальный центр комплектования.
Напомним, мы ранее писали о том, что адвокаты хотят изменить условия для отсрочки от мобилизации.
Добавим, мы сообщали, что Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации.
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