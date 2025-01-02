Отсрочка от мобилизации 2025 – нужно ли идти в ТЦК для оформления отсрочки

Гражданин оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: enovosty.com

Для оформления отсрочки от мобилизации граждане Украины в 2025 году могут предоставлять документы в ТЦК, не являясь в центр комплектования лично. Это можно сделать с помощью "Укрпошти".

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Дмитрий Дончак.

Читайте также:

Документы для отсрочки в ТЦК

Часть военнообязанных граждан Украины имеет право на получение отсрочки от мобилизации по тем или иным причинам.

Для этого гражданину нужно собрать соответствующий пакет документов и предоставить их в территориальный центр комплектования.

Юристы объяснили, как это можно будет сделать.

Что такое — подать документы лично

"Военнообязанный подает документы на отсрочку лично. При этом лично — это и самому занести в ТЦК, и также направить документы по почте", — пояснил адвокат Дмитрий Дончак.

Юрист подчеркнул, что гражданин может передать документы в ТЦК через "Укрпошту". Так что необязательно самому посещать территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, что адвокаты хотят изменить условия для отсрочки от мобилизации.

Добавим, мы сообщали, что Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации.