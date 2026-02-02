Штрафи ТЦК - чи можуть оштрафувати особу з інвалідністю

Штраф ТЦК для особи з інвалідністю — причини
Якщо громадянин з інвалідністю отримав повідомлення про штраф від територіального центру комплектування, це може бути проблемою з боку ТЦК чи застосунку "Резерв+". Юристи пояснили, як вирішити це питання.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Проблеми з "Резерв+"
До юристів звернувся громадянин, який має підтверджену офіційними органами інвалідність.
Чоловік розповів, що виявив у "Резерв+" повідомлення про штраф від територіального центру комплектування.
Громадянин поцікавився, чи має право ТЦК ухвалювати рішення про штрафи для осіб з інвалідністю.
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, чому так відбулося.
"Це, можливо, звичайний недогляд або бюрократична інерція з боку працівників ТЦК, бо саме останній є адміністратором "Резерв+" і повинен вносити всі зміни", — наголосив юрист.
Як вирішити проблему в ТЦК
Айвазян розповів, що варто робити у такій ситуації громадянину, який має інвалідність.
"Спробуйте подати заяву до ТЦК з проханням внести відповідні зміни до зазначеного застосунку", — зазначив адвокат.
Юрій Айвазян наголосив, що після цього ситуація має бути виправлена у максимально короткий часовий проміжок.
