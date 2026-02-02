Відео
Штраф ТЦК для особи з інвалідністю — причини

Штраф ТЦК для особи з інвалідністю — причини

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 21:40
Штрафи ТЦК - чи можуть оштрафувати особу з інвалідністю
Застосунок "Резерв+" із повідомленням про порушення військового обліку. Фото: Новини.LIVE

Якщо громадянин з інвалідністю отримав повідомлення про штраф від територіального центру комплектування, це може бути проблемою з боку ТЦК чи застосунку "Резерв+". Юристи пояснили, як вирішити це питання.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Проблеми з "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який має підтверджену офіційними органами інвалідність.

Чоловік розповів, що виявив у "Резерв+" повідомлення про штраф від територіального центру комплектування.

Громадянин поцікавився, чи має право ТЦК ухвалювати рішення про штрафи для осіб з інвалідністю.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, чому так відбулося.

"Це, можливо, звичайний недогляд або бюрократична інерція з боку працівників ТЦК, бо саме останній є адміністратором "Резерв+" і повинен вносити всі зміни", — наголосив юрист.

Як вирішити проблему в ТЦК

Айвазян розповів, що варто робити у такій ситуації громадянину, який має інвалідність.

"Спробуйте подати заяву до ТЦК з проханням внести відповідні зміни до зазначеного застосунку", — зазначив адвокат.

Юрій Айвазян наголосив, що після цього ситуація має бути виправлена у максимально короткий часовий проміжок.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф від територіального центру комплектування зі знижкою.

Додамо, ми повідомляли про те, коли штраф від ТЦК є незаконним.

штраф ТЦК та СП особа з інвалідністю розшук Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
