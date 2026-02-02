Штрафы ТЦК - могут ли оштрафовать человека с инвалидностью

Штраф ТЦК для лица с инвалидностью — причины
Если гражданин с инвалидностью получил сообщение о штрафе от территориального центра комплектования, это может быть проблемой со стороны ТЦК или приложения "Резерв+". Юристы объяснили, как решить этот вопрос.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Проблемы с "Резерв+"
К юристам обратился гражданин, который имеет подтвержденную официальными органами инвалидность.
Мужчина рассказал, что обнаружил в "Резерв+" сообщение о штрафе от территориального центра комплектования.
Гражданин поинтересовался, имеет ли право ТЦК принимать решения о штрафах для лиц с инвалидностью.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, почему так произошло.
"Это, возможно, обычный недосмотр или бюрократическая инерция со стороны работников ТЦК, потому что именно последний является администратором "Резерв+" и должен вносить все изменения", — подчеркнул юрист.
Как решить проблему в ТЦК
Айвазян рассказал, что следует делать в такой ситуации гражданину, который имеет инвалидность.
"Попробуйте подать заявление в ТЦК с просьбой внести соответствующие изменения в указанное приложение", — отметил адвокат.
Юрий Айвазян отметил, что после этого ситуация должна быть исправлена в максимально короткий временной промежуток.
