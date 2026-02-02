Штрафы ТЦК - могут ли оштрафовать человека с инвалидностью

Приложение "Резерв+" с уведомлением о нарушении воинского учета. Фото: Новини.LIVE

Если гражданин с инвалидностью получил сообщение о штрафе от территориального центра комплектования, это может быть проблемой со стороны ТЦК или приложения "Резерв+". Юристы объяснили, как решить этот вопрос.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Проблемы с "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который имеет подтвержденную официальными органами инвалидность.

Мужчина рассказал, что обнаружил в "Резерв+" сообщение о штрафе от территориального центра комплектования.

Гражданин поинтересовался, имеет ли право ТЦК принимать решения о штрафах для лиц с инвалидностью.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, почему так произошло.

"Это, возможно, обычный недосмотр или бюрократическая инерция со стороны работников ТЦК, потому что именно последний является администратором "Резерв+" и должен вносить все изменения", — подчеркнул юрист.

Как решить проблему в ТЦК

Айвазян рассказал, что следует делать в такой ситуации гражданину, который имеет инвалидность.

"Попробуйте подать заявление в ТЦК с просьбой внести соответствующие изменения в указанное приложение", — отметил адвокат.

Юрий Айвазян отметил, что после этого ситуация должна быть исправлена в максимально короткий временной промежуток.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от территориального центра комплектования со скидкой.

Добавим, мы сообщали о том, когда штраф от ТЦК является незаконным.