Штраф після закінчення розшуку ТЦК треба скасувати

Штраф після закінчення розшуку ТЦК треба скасувати

Дата публікації: 17 березня 2026 06:30
Працівники ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Фото: "Сфера-ТВ"

Якщо військовозобов'язаного громадянина перестали розшукувати, але штраф у "Резерв+" залишився, ситуація може бути двоякою. З одного боку, якщо цієї особи немає у реєстрі боржників, штраф можна не платити. З іншого, якщо це новий штраф, його таки доведеться заплатити, або оскаржувати штраф через суд.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Розшук зник, а штраф ні

Територіальний центр комплектування має право накладати штраф на військовозобов’язаних громадян. Це стосується порушників правил військового обліку чи, у особливий період, загальної мобілізації.

Після цього, за умови несплати штрафу, громадянин може бути оголошений у розшук. До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук, але термін дії цього рішення вже сплив.

Разом з тим, додав чоловік, він виявив, що, попри зникнення інформації про розшук, штраф від ТЦК залишився чинним у застосунку "Резерв+". Громадянин поцікавився, чи законною є така ситуація і що робити у такому випадку, коли розшуку немає, а штраф залишається.

Сплачувати штраф чи йти до суду

Юрист Андрій Брильов, коментуючи таку ситуацію, визнав, що автоматичне зникнення штрафу є звичайною ситуацією. Як наголосив Брильов, "розшук міг зникнути і тому, що вже сплили строки для притягнення Вас до адміністративної відповідальності. Адже згідно з ч.9 ст. 38 КпАП України, адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення".

Щодо того, чи треба щось робити громадянину у такій ситуації, то, як зазначив Андрій Брильов, у деяких випадках можна проігнорувати запис про штраф. Юрист підкреслив: "Якщо в "Резерв+" зник, то Вам ніяких дій робити не треба. Хоча, спочатку треба перевірити себе у реєстрі боржників".

Втім, додав Брильов, штраф може не мати відношення до попереднього розшуку. Юрист пояснив, як це відбувається: "Не треба виключати того, що ТЦК виніс без Вашого відома постанову про накладення адміністративного стягнення (що трапляється досить часто) та передав до виконавчої служби. Тоді виходом для вас є оскарження постанову про штраф через суд".

Іншим варіантом є погодження на сплату штрафу. Це можна буде зробити з 50-відсотковою знижкою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що без сплати штрафу неможливо буде оформити бронь.

Військовозобов’язаний громадянин, який втратив бронювання після закінчення терміну дії, може не встигнути оформити нову бронь. Територіальний центр комплектування має право у цей період накласти на громадянина штраф і оголосили його у розшук.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна зняти розшук ТЦК через застосунок "Резерв+".

Для зняття розшуку від ТЦК треба сплатити штраф. Для того ж, щоб сплатити штраф від ТЦК, потрібно встановити застосунок "Резерв+", увійти до застосунку, авторизуватися, відкрити розділ "Штрафи онлайн" і подати заявку про визнання порушення. 

штраф боржники військовозобов'язані розшук Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
