Штраф після закінчення розшуку ТЦК треба скасувати

Працівники ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Фото: "Сфера-ТВ"

Якщо військовозобов'язаного громадянина перестали розшукувати, але штраф у "Резерв+" залишився, ситуація може бути двоякою. З одного боку, якщо цієї особи немає у реєстрі боржників, штраф можна не платити. З іншого, якщо це новий штраф, його таки доведеться заплатити, або оскаржувати штраф через суд.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук зник, а штраф ні

Територіальний центр комплектування має право накладати штраф на військовозобов’язаних громадян. Це стосується порушників правил військового обліку чи, у особливий період, загальної мобілізації.

Після цього, за умови несплати штрафу, громадянин може бути оголошений у розшук. До юристів звернувся громадянин, який був оголошений у розшук, але термін дії цього рішення вже сплив.

Разом з тим, додав чоловік, він виявив, що, попри зникнення інформації про розшук, штраф від ТЦК залишився чинним у застосунку "Резерв+". Громадянин поцікавився, чи законною є така ситуація і що робити у такому випадку, коли розшуку немає, а штраф залишається.

Сплачувати штраф чи йти до суду

Юрист Андрій Брильов, коментуючи таку ситуацію, визнав, що автоматичне зникнення штрафу є звичайною ситуацією. Як наголосив Брильов, "розшук міг зникнути і тому, що вже сплили строки для притягнення Вас до адміністративної відповідальності. Адже згідно з ч.9 ст. 38 КпАП України, адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення".

Щодо того, чи треба щось робити громадянину у такій ситуації, то, як зазначив Андрій Брильов, у деяких випадках можна проігнорувати запис про штраф. Юрист підкреслив: "Якщо в "Резерв+" зник, то Вам ніяких дій робити не треба. Хоча, спочатку треба перевірити себе у реєстрі боржників".

Втім, додав Брильов, штраф може не мати відношення до попереднього розшуку. Юрист пояснив, як це відбувається: "Не треба виключати того, що ТЦК виніс без Вашого відома постанову про накладення адміністративного стягнення (що трапляється досить часто) та передав до виконавчої служби. Тоді виходом для вас є оскарження постанову про штраф через суд".

Іншим варіантом є погодження на сплату штрафу. Це можна буде зробити з 50-відсотковою знижкою.

