Штраф после окончания розыска ТЦК надо отменить

Дата публикации 17 марта 2026 06:30
Работники ТЦК проверяют документы у военнообязанного. Фото: "Сфера-ТВ"

Если военнообязанного гражданина перестали разыскивать, но штраф в "Резерв+" остался, ситуация может быть двоякой. С одной стороны, если этого лица нет в реестре должников, штраф можно не платить. С другой, если это новый штраф, его таки придется заплатить, или оспаривать штраф через суд.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск исчез, а штраф нет

Территориальный центр комплектования имеет право накладывать штраф на военнообязанных граждан. Это касается нарушителей правил воинского учета или, в особый период, общей мобилизации.

После этого, при условии неуплаты штрафа, гражданин может быть объявлен в розыск. К юристам обратился гражданин, который был объявлен в розыск, но срок действия этого решения уже истек.

Вместе с тем, добавил мужчина, он обнаружил, что, несмотря на исчезновение информации о розыске, штраф от ТЦК остался действующим в приложении "Резерв+". Гражданин поинтересовался, законна ли такая ситуация и что делать в таком случае, когда розыска нет, а штраф остается.

Платить штраф или идти в суд

Юрист Андрей Брилев, комментируя такую ситуацию, признал, что автоматическое исчезновение штрафа является обычной ситуацией. Как отметил Брилев, "розыск мог исчезнуть и потому, что уже истекли сроки для привлечения Вас к административной ответственности. Ведь согласно ч.9 ст. 38 КоАП Украины, административное взыскание за совершение в особый период правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, может быть наложено в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее одного года со дня его совершения".

Относительно того, надо ли что-то делать гражданину в такой ситуации, то, как отметил Андрей Брылев, в некоторых случаях можно проигнорировать запись о штрафе. Юрист подчеркнул: "Если в "Резерв+" исчез, то Вам никаких действий делать не надо. Хотя, сначала надо проверить себя в реестре должников".

Впрочем, добавил Брилев, штраф может не иметь отношения к предварительному розыску. Юрист объяснил, как это происходит: "Не надо исключать того, что ТЦК вынес без Вашего ведома постановление о наложении административного взыскания (что случается довольно часто) и передал в исполнительную службу. Тогда выходом для вас является обжалование постановления о штрафе через суд".

Другим вариантом является согласование на уплату штрафа. Это можно будет сделать с 50-процентной скидкой.

Напомним, мы ранее писали о том, что без уплаты штрафа невозможно будет оформить бронь.

Военнообязанный гражданин, который потерял бронь после окончания срока действия, может не успеть оформить новую бронь. Территориальный центр комплектования имеет право в этот период наложить на гражданина штраф и объявить его в розыск.

Добавим, мы сообщали о том, как можно снять розыск ТЦК через приложение "Резерв+".

Для снятия розыска от ТЦК надо оплатить штраф. Для того же, чтобы оплатить штраф от ТЦК, нужно установить приложение "Резерв+", войти в приложение, авторизоваться, открыть раздел "Штрафы онлайн" и подать заявку о признании нарушения.

штраф должники военнообязанные розыск Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
