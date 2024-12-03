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Що зміниться в роботі ТЦК до Нового року 2025 — все про повістки

3 грудня 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні в грудні 2024 — як працюватиме ТЦК та СП
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває мобілізація. Робота працівників територіальних центрів комплектування досі залишаються темою, яка породжує безліч запитань серед українців. Де та для чого вручатимуть повістки у грудні та яка відповідальність передбачена для тих, хто порушує мобілізаційний облік?

Відповідь на це дав заступник начальника Чернігівського обласного ТЦК та СП, підполковник Олександр Мироненко

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Навіщо громадян викликають до ТЦК та СП

Причин для виклику до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки може бути кілька, і всі вони спрямовані на забезпечення обороноздатності країни. 

Зокрема можуть викликати через необхідність постановки на військовий облік: це необхідний етап для громадян, які досягли призовного віку, а також для тих, хто переїхав на нове місце проживання і потребує актуалізації облікових даних.

Також до ТЦК можуть викликати для подальшого скерування на проходження медичної комісії. Її завданням є визначення ступеня придатності до військової служби. Це стосується як призовників, так і військовозобов’язаних.

Крім того, можуть викликати до териоріальних центрів комплектувнаня задля уточнення персональних даних. Тобто виклик може бути пов’язаний із необхідністю оновлення інформації про сімейний стан, місце проживання, освіту чи професію.

На додаток в ТЦК можуть викликати для призову на військову службу за мобілізацією: у рамках мобілізаційних заходів громадян викликають для безпосереднього направлення до військових частин.

Де і як можуть вручити повістку

Законодавство України чітко регулює порядок вручення повісток. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №560, повістки можуть вручатися в будь-якому місці:

  • за місцем проживання, незалежно від форми власності житла;
  • на робочому місці;
  • у навчальних закладах;
  • у громадських місцях, наприклад, на вулиці, у парках чи транспорті;
  • на блокпостах або під час перетину державного кордону.

Як формуються повістки і хто може їх отримати поштою

Процес формування та надсилання повісток за допомогою пошти виглядає наступним чином:

  • повістки створюються на основі даних із Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних без участі територіальних центрів комплектування;
  • начальник відповідного ТЦК підписує їх електронним підписом;
  • документи передаються до Укрпошти, яка відповідає за друк і доставку повісток адресатам;
  • після доставки Укрпошта звітує перед ТЦК про результати: чи була повістка вручена, чи повернена;
  • отримати таку повістку може будь-який військовозобов’язаний, який перебуває на обліку.

Які причини можуть бути підставою для неявки до ТЦК

Існують обставини, які можуть бути визнані поважними причинами для неявки.

  • Стихійне лихо або його наслідки: наприклад, затоплення, пожежі, землетруси, які унеможливили своєчасну явку.
  • Воєнні дії на території, де проживає громадянин, або їх наслідки.
  • Смерть або тяжка хвороба близького родича, що потребує догляду чи участі.
  • Інші форс-мажорні обставини, які унеможливлюють виконання вимог повістки.

Важливо, що всі ці причини повинні бути документально підтверджені. Громадянин, який через поважну причину не зміг з’явитися до ТЦК, зобов’язаний протягом трьох днів особисто повідомити про це установу та надати відповідні документи.

Що загрожує за неявку без поважних причин

Неприбуття до ТЦК без поважної причини вважається правопорушенням, за яке передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Громадянин може отримати штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень (від 1 000 до 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, де один мінімум становить 17 грн).

Також передбачена кримінальна відповідальність: за систематичне ухилення від призову (стаття 336 Кримінального кодексу України) передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, юристи пояснили, що робити, якщо в ТЦК та СП довго не відповідають на лист-запит.

Також військовозобов'язані можуть самостійно обрати військову частину без участі ТЦК — як це зробити. 

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